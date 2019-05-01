Final Four 2019 ne zaman yapılacak? | Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko mücadelesi hangi tarihte?
THY Avrupa Ligi play-offta Zalgiris Kaunas'ı eleyen Fenerbahçe Beko'nun ardından, Anadolu Efes rakibi Barcelona Lassa’yı 80-71 mağlup etti ve Dörtlü Final’e katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Final Four aşamasında karşı karşıya gelecek. Bununla beraber basketbol sevenler 2019 Final Four bilgileri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Final Four 2019 ne zaman yapılacak? Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko mücadelesi hangi tarihte?
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5’inci ve son maçında Anadolu Efes kendi sahasında İspanya temsilcisi Barcelona Lassa’yı 80-71 mağlup ederek seride durumu 3-2’ye getirdi. Bu galibiyet ile beraber sporseverler Final Four 2019 mücadelelerinin yaşanacağı tarihleri internetten araştırmaya başladı. İşte, Final Four 2019 ile ilgili bilgiler.
FİNAL FOUR NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Final-Four mücadeleleri 17-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Tek eleminasyonlu maçların yarı finali 17 Mayıs Cuma günü, final müsabakası ise 19 Mayıs Pazar günü oynanacak. Final Four bu yıl İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek.
Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off serisinde Barcelona’yı geçerek 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarından sonra 3. kez Final-Four’a kaldı.
Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off serisinde İspanyol ekibi Barcelona’yı geçerek adını Final-four’a yazdırdı. Efes böylece son 4’de 3. kez mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar, Euroleague’de Final Four’a kalan ilk Türk takımı olurken, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Final-Four’a kalarak en iyi dört takım arasına girmiş, her iki sezonda da 3. olmuştu.
1996 yılında Avrupa Koraç Kupası’nı kazanan Anadolu Efes, Türk spor tarihine geçerek bir Avrupa Kupası’nı kazanan ilk Türk takımı unvanını almıştı.
Efes ayrıca 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Euroleague’de ilk kez son 4 takımın arasına kaldı.
ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MÜCADELESİ NE ZAMAN?
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final maçında rakibi Barcelona Lassa’yı 80-71 mağlup etmesi sonucu rakibi de belli oldu. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Final Foru'da karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 17 Mayıs tarihinde düzenlenecek.
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