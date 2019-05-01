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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.05.2019 - 22:16, Son Güncelleme:

Final Four 2019 ne zaman yapılacak? | Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko mücadelesi hangi tarihte?

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Final Four 2019 ne zaman yapılacak? | Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko mücadelesi hangi tarihte?

THY Avrupa Ligi play-offta Zalgiris Kaunas'ı eleyen Fenerbahçe Beko'nun ardından, Anadolu Efes rakibi Barcelona Lassa’yı 80-71 mağlup etti ve Dörtlü Final’e katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Final Four aşamasında karşı karşıya gelecek. Bununla beraber basketbol sevenler 2019 Final Four bilgileri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Final Four 2019 ne zaman yapılacak? Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko mücadelesi hangi tarihte?

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5’inci ve son maçında Anadolu Efes kendi sahasında İspanya temsilcisi Barcelona Lassa’yı 80-71 mağlup ederek seride durumu 3-2’ye getirdi. Bu galibiyet ile beraber sporseverler Final Four 2019 mücadelelerinin yaşanacağı tarihleri internetten araştırmaya başladı. İşte, Final Four 2019 ile ilgili bilgiler.

FİNAL FOUR NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Final-Four mücadeleleri 17-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Tek eleminasyonlu maçların yarı finali 17 Mayıs Cuma günü, final müsabakası ise 19 Mayıs Pazar günü oynanacak. Final Four bu yıl İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek.

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off serisinde Barcelona’yı geçerek 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarından sonra 3. kez Final-Four’a kaldı.
Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off serisinde İspanyol ekibi Barcelona’yı geçerek adını Final-four’a yazdırdı. Efes böylece son 4’de 3. kez mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar, Euroleague’de Final Four’a kalan ilk Türk takımı olurken, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Final-Four’a kalarak en iyi dört takım arasına girmiş, her iki sezonda da 3. olmuştu.

1996 yılında Avrupa Koraç Kupası’nı kazanan Anadolu Efes, Türk spor tarihine geçerek bir Avrupa Kupası’nı kazanan ilk Türk takımı unvanını almıştı.
Efes ayrıca 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Euroleague’de ilk kez son 4 takımın arasına kaldı.

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO MÜCADELESİ NE ZAMAN? 

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final maçında rakibi Barcelona Lassa’yı 80-71 mağlup etmesi sonucu rakibi de belli oldu. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Final Foru'da karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 17 Mayıs tarihinde düzenlenecek.

 

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