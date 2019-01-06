Final biletleri satışta!
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası final maçının biletleri satışa çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 içerisinde tamamlayacak takımların mücadele edeceği Erkekler Türkiye Kupası, 13-17 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Kupada şampiyonun belli olacağı final karşılaşması, 17 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Final karşılaşmasının satışa sunulan biletlerinin fiyatları 65 ile 450 lira arasında değişiyor.
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