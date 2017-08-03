FINA Dünya Şampiyonası’na damga vurdular

Red Bull sporcusu Rihannan Iffland’ın altın madalyaya uzandığı kadınlar 20 metre kategorisinde podyumun tamamı, Steve Lobue’nin birinci olduğu erkeklerde ise ilk 10 isim Red Bull Cliff Diving sporcularından oluştu.

Uluslararası Su Sporları Federasyonu’nun (FINA) düzenlediği 17. Dünya Şampiyonası, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirildi. İki senede bir yapılan ve milyonlarca insanın takip ettiği şampiyonada nefes kesen kategorilerden biri de atlayış oldu.

Nefes kesen atlayış kategorisine Red Bull Cliff Diving atletleri damga vurdu. Sporun en çok takip edilen serisi olan Red Bull Cliff Diving’de mücadele eden sporcular, Macaristan’da madalyaları bir bir topladı, bununla da kalmayıp erkeklerde neredeyse sıralamanın tamamını kapladı.

Kadınlar 20 metre kategorisinde Rhiannan Iffland birinci oldu. Red Bull sporcusu Iffland, üst üste yaptığı başarılı atlayışlarla da büyük alkış aldı. Aynı yarışta ikinciliği ise bu sezon genel klasmanda da Iffland’ın arkasında bulunan Adriana Jimenez kaptı. Meksikalı sporcuyu, sporseverlerin Red Bull Cliff Diving’de davetiye ile izleme şansı yakaladığı Yana Nestsiarava takip etti.

Erkeklerde ise Red Bull Cliff Diving atletleri tam anlamıyla şov yaptı. Amerikalı Steven Lobue’nin altın madalya kazandığı, Michal Navratil’in ikinci, son İtalya ayağının galibi Alessandro De Rose’nin ise üçüncü olduğu finaldeki 12 sporcudan 11’i Red Bull Cliff Diving’de de mücadele ediyor. 11 atletin dışındaki tek isim Oleksiy Prygorov’un ise yakın zamanda şampiyonaya katılması bekleniyor.

CLIFF DIVING HEYECANI SÜRÜYOR

Macera ile sporun birleştiği organizasyon Red Bull Cliff Diving’de 2017 sezonu devam ediyor. Nefes kesen maratonun dördüncü ayağı, 3 Eylül’de Amerika’nın Texas eyaletinde düzenlenecek.

Kendilerini yüksekliği 21 ile 27 metre arasında değişen doğal kayalıklardan Kuzey Atlantik Okyanusu’nun serin sularına bırakacak olan sporcular, 85 km/s hıza kadar ulaşabiliyor. Nefesleri kesecek yarışlarda sadece atlayış biçimleri değil, iniş sırasındaki hareketlerin zorluğu da büyük önem taşıyor. Atletler, yarışlar sırasında 15 km/s hıza çıkabilen rüzgar karşısında da dengelerini ve konsantrasyonlarını korumaya çalışıyor.