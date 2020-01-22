Filou Oostende Türk Telekom maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 12. maçında 22 Ocak Çarşamba günü (bugün) Belçika ekibi Filou Oostende'ye konuk olacak. Maça kısa bir süre kala müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Filou Oostende Türk Telekom maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu yer alan Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Filou Oostende'ye ile karşı karşıya gelecek. İşte, Filou Oostende Türk Telekom maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika deplasmanında Filou Oostende'ye konuk olacak. Oostende kentinde yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sports'tan izlenebilecek.
Oynadığı 11 maçın 8'ini kazanan ve lider durumda bulunan Türk Telekom, gruptan çıkmayı garantilemişti. Ev sahibi Filou Oostende ise grupta 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında Ankara'da oynanan maçı Türk Telekom, 72-66 kazanmıştı.
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