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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
18.10.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Filip Novak "plaka" demek için sahada!

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Filip Novak "plaka" demek için sahada!

Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, Gaziantep FK karşılaşmasında görev alması halinde resmi maçlarda 61. kez bordo-mavili forması giyerek 'plaka' demiş olacak.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'un evinde Gaziantep FK oynanacağı olan maç, bordo-mavililerin savunmacısı Filip Novak için ayrı bir anlam taşıyor. Çek oyuncu, söz konusu müsabakada görev alması halinde resmi mücadelelerde 61. kez bordo-mavili forma giyerek ‘plaka’ diyecek.

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde bordo-mavililere Danimarka’nın Midtjylland takımında transfer olan Novak, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupası maçlarında 60 kez Trabzonspor forması giydi.

Ligde 51 karşılaşmada sahaya çıkan başarılı futbolcu, 9 gol atarak en golcü savunma oyuncusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 maçta görev alan Novak, her iki kulvarda da 1'er gol kaydetti.

Gaziantep maçında sahada olacak

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 31. dakikasında sağ kasık bölgesinden sakatlanarak oyundan çıkarılan Filip Novak, milli takıma da gitmemiş ve tedavi görmüştü. Kısa zamanda toparlanan 29 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın görev vermesi halinde Gaziantep FK mücadelesinde sahada olacak.

Trabzonspor’da değeri attı

Trabzonspor’un Çek futbolcusu Filip Novak’ın değeri de her geçen gün artıyor. Bordo-mavili takıma 1 milyon 900 bin Euro’ya transfer olan oyuncunun ortaya koyduğu başarılı performansların ardından bugünkü piyasa değeri de 4 milyon Euro'ya yükseldi.

Karadeniz ekibi ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Novak ile bordo-mavili yönetimin görüşmeleri sürüyor. Tecrübeli savunmacıdan memnun olan Ağaoğlu yönetimi, yeni kontrat imzalamak için futbolcunun menajeriyle aradaki ufak pürüzleri gidermeye çalışıyor.

Filip Novak plaka demek için sahada

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