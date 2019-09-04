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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.09.2019 - 21:34, Son Güncelleme:

Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye Kadın Voleybol yarı final maçı ne zaman oynanacak?

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Filenin Sultanları yarı finalde! Türkiye Kadın Voleybol yarı final maçı ne zaman oynanacak?

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Grubunu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları yarı finalde rakibine karşı galibiyet kazanması durumunda, adını finale yazdıracak. Peki, Türkiye Kadın Voleybol yarı final maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte, maça dair merak edilenler.

Son 16 turu mücadelesinde Hırvatistan'ı eleyip çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek rakibine karşı galip geldi. Yarı finale yükselen Filenin Sultanları, galibiyet için bir kez daha mücadele edecek. Yarı final maçı için heyecan artarken, Türkiye'nin rakibi de merak konusu oldu. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde kiminle karşılaşacak?

TÜRKİYE VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Ankara Spor Salonu'nu oynana maçta Holanda'yı eleyen milliler, yarı finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Polonya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maçın tarihi ve saati henüz belli olmadı. Detaylar belli oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI ÖZETİ

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça 3-0'lık seriyle başlayan Hollanda, kenarlardan bulduğu sayılarla durumu 7-3 yaptı. İyi servis karşılamakta zorlanan rakibi karşısında 3 sayılık seri yakalayan Türkiye, farkı bire (6-7) indirdi. Morallenen milliler, kaptan Eda Erdem Dündar'ın bloğuyla karşılaşmada ilk kez öne geçti: 13-12. Hollanda bloklarını akıllı plaselerle aşan ve sette skoru 15-12 yaparak rakibine mola aldıran Türkiye, daha sonra farkı 4'e (19-15) çıkardı. İyi servis kullanan ve manşet alan Türkiye, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan A Milli Takım, 5-2 öne geçti. Hollanda üst üste aldığı 3 sayıyla sette skoru eşitledi: 5-5. Hollanda karşısında bireysel hatalardan 11-8 geri düşen ay-yıldızlı ekip, 6-0'lık seriyle 14-11'lik üstünlüğü sağladı. Türkiye, bloklardan bulduğu sayılarla son bölüme 21-17 önde girdi. Hollanda Slöetjes'in etkili performansıyla 21-21'lik eşitliği sağlasa da ay-yıldızlılar, iyi servis attığı ve bloklarda etkili olduğu ikinci seti 25-22 aldı: 2-0.

Üçüncü setin ilk bölümünde plaseden sayılar bulmaya devam eden ve 4-2'lik üstünlüğü yakalayan milliler, daha sonra Hollanda bloklarına takıldı. 8-6 öne geçen rakibi karşısında kısa sürede toparlanan ve önce skoru dengeleyen (9-9) Türkiye, daha sonra durumu 12-10 yaparak Hollanda'ya mola aldırdı. Hücumda akıllı, blokta dikkatli davranarak rakibine üstünlük kuran A Milli Takım, setin son bölümüne 20-16'lık skor avantajıyla girdi. Son bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

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