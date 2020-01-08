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Voleybol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 14:56,Son Güncelleme:/

Filenin Sultanları ilk galibiyetini aldı

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Filenin Sultanları ilk galibiyetini aldı

Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatları Eleme Turnuvası’nda ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı maçında Hırvatistan’ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri, B Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hırvatistan’ı 3-1'lik skorla yenerek ilk galibiyetini aldı.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 8-9-10 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden bahis uzmanı Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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