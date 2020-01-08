Haber Giriş: 08.01.2020 - 14:56,
Filenin Sultanları ilk galibiyetini aldı
Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatları Eleme Turnuvası’nda ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı maçında Hırvatistan’ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri, B Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hırvatistan’ı 3-1'lik skorla yenerek ilk galibiyetini aldı.
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle