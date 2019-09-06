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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
İHA
06.09.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Filenin Sultanları finale inanıyor!

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Filenin Sultanları finale inanıyor!

Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final karşılaşmaları öncesi Türkiye, Sırbistan, İtalya ve Polonya milli takımlarının katıldığı medya günü gerçekleşti. 

Ankara’da bir otelin toplantı salonunda düzenlenen medya gününde konuşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, “Şu ana kadar yaptıklarımızla gurur duyuyoruz ve bu turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirme hedefindeyiz” dedi. Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar ise, “Filenin Sultanları olarak sahada son ana kadar mücadelemizi gösterip adımızı finale yazdırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı. 

“Mücadelede taraftarımızın desteği bizim için çok önemli” 

Polonya’nın fizik gücü yüksek bir rakip olduğunu dile getiren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, “İki maçta da bu muhteşem taraftarımızın önünde oynayabileceğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Şu ana kadar yaptıklarımızla gurur duyuyoruz ve bu turnuvayı bitirebileceğimiz en iyi noktada bitirme hedefindeyiz. Yarı finaldeki rakibimiz Polonya fizik gücü yüksek bir takım. İyi hücumcuları var. O yüzden maça iyi bir şekilde hazırlanıp iyi mücadele sergileyeceğiz. Tabi ki bu mücadelede taraftarımızın desteği bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı. 

“12 bin taraftarın önünde güzel bir mücadele göstereceğimize inancımız yüksek” 

Şampiyonada son 4’te olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyleyen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, “Şuna kadar takım olarak elimizden geleni en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Sahada çok iyi bir mücadele vardı. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Polonya ile oynayacağız. Polonya’da uzun yıllar sonra yarı finale kalma başarı gösterdi. Onlar da çok iyi voleybol oynuyorlar. Çok disiplinli bir ekip. İyi servis atıyorlar ve çok iyi hücumcuları var. Bizim yarınki maçta taktiklerimizi iyi kullanıp iyi servis atıp rakibi zorlamamız gerekiyor. Biz Ankara seyircisinin, 12 bin taraftarın önünde güzel bir mücadele göstereceğimize inancımız yüksek. Filenin Sultanları olarak sahada son ana kadar mücadelemizi gösterip adımızı finale yazdırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. 

Düzenlenen medya gününe Sırbistan, Polonya ve İtalya Milli Takımları’nın başantrenörleri ve takım kaptanları katıldı. 

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