Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında mağlup
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-1 mağlup oldu.
Türkiye, 2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’ndaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi. Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da bulunan Dvorana Center Stozice’de oynanan mücadelede Milli takım, rakibine 13-25, 25-23, 17-25 ve 15-25‘lik setlerle 3-1 yenildi.
Filenin Efeleri, C Grubu’ndaki 2'nci maçında yarın, TSİ 18.30’da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
SALON: Dvorana Center Stozice
HAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Jan Krticka (Çek Cumhuriyeti)
TÜRKİYE: Oğuzhan, Arslan, İzzet, Faik Samed, Adis, Yiğit, Burak (L) (Batuhan, Burak, Volkan (L), Vahit Emre, Arslan, Metin, Doğukan)
RUSYA: Volkov, Volvich, Kobzar, Kliuka, Iakovlev, Mikhailov, Golubev (L) (Semyshev, Andreev (L), Butko)
SETLER: 13-25, 25-23, 17-25, 15-25
SÜRE: 1 saat 34 dakika (20', 28', 25', 21')
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