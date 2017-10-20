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Filede zorlu hafta!

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 2. hafta, Efeler Ligi'ne ise 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hürriyet Haber
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Yarın:
14.00 Nilüfer Belediyespor-Çanakkale Belediyespor (Cengiz Göllü)
15.00 İlbank-Galatasaray (TVF Başkent)
16.00 Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş (Eczacıbaşı)
16.00 Fenerbahçe-Halkbank (Metro Enerji)
16.30 Seramiksan-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Turgutlu Beyazıt)
17.00 VakıfBank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Vakıfbank Spor Sarayı)

EFELER LİGİ

22 Ekim Pazar:
14.00 Beşiktaş-Arkas Spor (BJK Akatlar)
15.00 Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta (Afyonkarahisar Atatürk)
15.30 Ziraat Bankası-Fenerbahçe (TVF Başkent)
15.30 İnegöl Belediyespor-Maliye Piyango (İnegöl)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Haldun Alagaş)
18.30 Halkbank-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)

Sultanlar Ligi
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