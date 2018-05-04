Filede Şampiyonlar Ligi kupası yeni sahibini buluyor!
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu, Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak Romanya'da belirlenecek.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te yarın başlayıp 2 gün sürecek Dörtlü Final organizasyonunda, ev sahibi CSM Volei Alba'nın yanı sıra, İtalya'dan Imoco Volley ve Türkiye'den VakıfBank ile Galatasaray kupanın sahibi olabilmek için mücadele verecek.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlatılan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 57 sezonda 24 farklı takım kazanma başarısı gösterdi.
Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında bu kulvarda şampiyonluk yaşadı.
Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha mutlu sona ulaştı.
Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise İtalyan Volley Bergamo oldu. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.
Öte yandan, kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 15 şampiyonluk kazanan İtalyan ekipleri ikinci durumda bulunurken, Türk takımları 5, Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya takımları da üçer şampiyonluk elde etti.
SON 7 SEZONDA KUPA 5 KEZ TÜRK TAKIMLARININ
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 7 sezonun 5'inde şampiyonluk kupasını kazandı.
Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.
Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de sona erdi.
Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.
Geride kalan sezon İtalya'nın Treviso kentinde yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını kaldıran VakıfBank, kendisinin 3., Türkiye'nin ise 5. şampiyonluğuna imza attı.
TÜRK TAKIMLARI ÜST ÜSTE 10 SEZONDUR DÖRTLÜ FİNAL'DE
Türk takımları, Avrupa voleybolunun en üst kulüp organizasyonu olan Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final'inde üst üste 10. sezonda da yer almayı başardı.
Türkiye, bu yılla birlikte 10 sezonun 7'sinde 2 takımla Dörtlü Final'e kalırken, 3 kez ise 1 takımla temsil edildi.
Bu sezonla birlikte son 10 yılda Türk ekiplerinden VakıfBank 7, Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe 4'er, Galatasaray ise 2 kez Dörtlü Final'de yer
aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ŞAMPİYONLARI
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:
Yıl Takım Ülke
1961 Dinamo Moskova SSCB
1962 Bruvestnik Odesa SSCB
1963 Dinamo Moskova SSCB
1964 Levski-Spartak Sofya Bulgaristan
1965 Dinamo Moskova SSCB
1966 CSKA Moskova SSCB
1967 CSKA Moskova SSCB
1968 Dinamo Moskova SSCB
1969 Dinamo Moskova SSCB
1970 Dinamo Moskova SSCB
1971 Dinamo Moskova SSCB
1972 Dinamo Moskova SSCB
1973 Nim-Se Budapeşte Macaristan
1974 Dinamo Moskova SSCB
1975 Dinamo Moskova SSCB
1976 Ruda Hvezda Prag Çekoslavakya
1977 Dinamo Moskova SSCB
1978 Traktör Schwerin Doğu Almanya
1979 CSKA Sofya Bulgaristan
1980 Ruda Hvezda Prag Çekoslavakya
1981 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1982 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1983 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1984 CSKA Sofya Bulgaristan
1985 ADK Almatı SSCB
1986 CSKA Moskova SSCB
1987 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1988 Olimpia Teodora Ravenna İtalya
1989 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1990 Uralochka Sverdlovsk SSCB
1991 Mladost Zagreb Yugoslavya
1992 Olimpia Teodora Ravenna İtalya
1993 Parmalat Matera İtalya
1994 Uralochka Ekaterinburg Rusya
1995 Uralochka Ekaterinburg Rusya
1996 Parmalat Matera İtalya
1997 Foppapedretti Bergamo İtalya
1998 OK Dubrovnik Hırvatistan
1999 Foppapedretti Bergamo İtalya
2000 Foppapedretti Bergamo İtalya
2001 Volley Modena İtalya
2002 RC Cannes Fransa
2003 RC Cannes Fransa
2004 Tenerife Marichal İspanya
2005 Foppapedretti Bergamo İtalya
2006 Sirio Colussi Perugia İtalya
2007 Foppapedretti Bergamo İtalya
2008 Colussi Perugia İtalya
2009 Volley Bergamo İtalya
2010 Volley Bergamo İtalya
2011 VakıfBank Güneş Sigorta TT TÜRKİYE
2012 Fenerbahçe Universal TÜRKİYE
2013 VakıfBank TÜRKİYE
2014 Dinamo Kazan Rusya
2015 Eczacıbaşı VitrA TÜRKİYE
2016 Pomi Casalmaggiore İtalya
2017 VakıfBank TÜRKİYE
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