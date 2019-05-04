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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
04.05.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Filede şampiyon Fenerbahçe!

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Filede şampiyon Fenerbahçe!

Voleybol Efeler Ligi’nde 2018/2019 sezonu şampiyonu Fenerbahçe oldu.

Voleybol erkeklerde 49. şampiyonun belli olduğu Efeler Ligi'nde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 5. şampiyonluğunu elde etti.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı seride İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanan Fenerbahçe, daha sonra İzmir'de oynadığı 2 maçı kaybetmesine rağmen serinin son maçında Arkas Spor'u yenerek şampiyonluğa uzandı. Sarı-lacivertli ekip, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarının ardından 5. şampiyonluğa ulaştı.

Efeler Ligi'nde normal sezonu 5. sırada tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek finalde Maliye Piyango'yu, yarı finalde ise son şampiyon Halkbank'ı saf dışı bırakmıştı.

- Fenerbahçe'nin 5. şampiyonluğu

Fenerbahçe'nin 5. şampiyonluğuna ulaştığı ligde, sarı-lacivertli ekip şampiyonluk sayısında Galatasaray ile Arkas Spor'u geride bıraktı. Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu bulunan ligde, Halkbank'ın 9, Arkas Spor ve Galatasaray'ın dörder, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay'ın da birer şampiyonluğu var.

Arkas Spor, 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksi 
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yılmaz Duman 

Arkas Spor: Yiğit, Mustafa, Radke, Taht, Hasan, Burak (Bravo, Muhammet) 
Fenerbahçe: Klinkenberg, Oğuzhan, Ter Maat, Hidalgo, Emre, Ahmet (İzzet) 

Setler: 14-25, 22-25, 19-25 
Süre: 79 dakika (25, 29, 25) 

 

EN DEĞERLİ OYUNCU HIDALGO!

Fenerbahçe, maçın ardından düzenlenen törenle kupasına kavuşurken, serinin en değerli ismi Fenerbahçeli Hidalgo oldu.

Serinin en iyi pasörü yine Fenerbahçe’den Ulaş olurken, orta oyuncusu Emre Batur da ödüle layık görüldü. Arkas Spor’da ise Adis en iyi smaçör, Burak ise en iyi libero ödülünün sahibi oldu.

Paidar Demir Özel Ödülü ise Fenerbahçeli Oğuzhan’a verildi.

Filede şampiyon Fenerbahçe


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