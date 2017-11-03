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Filede perde yarın açılıyor!

Voleybolda Efeler Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları oynanacak. Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 6. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hürriyet Haber
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

EFELER LİGİ

5 Kasım Pazar:
14.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
14.00 Beşiktaş-Maliye Piyango (BJK Akatlar)
15.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Ziraat Bankası (Afyonkarahisar Atatürk)
16.00 İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe (Bursa İnegöl)
16.00 Jeopark Kula Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Gümüşhane Torul)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Haldun Alagaş)

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Yarın:
15.00 Fenerbahçe-Nilüfer Belediyespor (Metro Enerji)
15.00 Seramiksan-Galatasaray (Manisa Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
17.00 Halkbank-Kameroğlu Beylikdüzü (TVF Başkent)
17.00 VakıfBank-İlbank (VakıfBank Spor Sarayı)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)
17.30 Eczacıbaşı VitrA-Çanakkale Belediyespor (Eczacıbaşı)

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