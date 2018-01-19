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Filede haftanın programı! Büyük heyecan...

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. hafta müsabakaları oynanacak, Efeler Ligi'ne ise 14. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
17.00 Galatasaray-VakıfBank (Burhan Felek)
21 Ocak Pazar:
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Seramiksan (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
17.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)
22 Ocak Pazartesi:
17.00 Çanakkale Belediyespor-İlbank (Anafartalar)

- Efeler Ligi

Yarın:
13.00 İnegöl Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (İnegöl)
14.00 Beşiktaş-Halkbank (BJK Akatlar)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Haldun Alagaş)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Afyon Belediyesi Yüntaş (Kula)
15.00 Maliye Piyango-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
21 Ocak Pazar:
14.00 Ziraat Bankası-Arkas Spor (TVF Başkent)

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