Filede haftanın programı belli oldu!
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Liglerde şampiyonun belirleneceği play-off etapları ve düşenlerin belli olacağı baraj etapları gelecek hafta başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Yarın:
14.00 Galatasaray-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)
14.00 Seramiksan-Fenerbahçe (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
25 Şubat Pazar:
13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (BJK Akatlar)
14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
17.00 Halkbank-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)
EFELER LİGİ
Yarın:
14.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent)
14.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Galatasaray HDI Sigorta (Torul)
14.00 Beşiktaş-Afyon Belediyesi Yüntaş (BJK Akatlar)
14.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango (Kula)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)
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