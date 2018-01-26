Filede dev kapışma! Bu maçlar kaçmaz...

Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
28 Ocak Pazar:
14.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Burhan Felek)
14.00 Seramiksan-Beşiktaş (Turgutlu Yeni Beyazıt)
15.30 Halkbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)
17.30 Eczacıbaşı VitrA-İlbank (Eczacıbaşı)
- Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Ziraat Bankası-Maliye Piyango (TVF Başkent)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükeşhir Belediyespor (Kula)
15.30 İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İnegöl)
17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Arkas Spor (Afyonkarahisar Atatürk)
17.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)
28 Ocak Pazar:
13.30 Beşiktaş-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (BJK Akatlar)