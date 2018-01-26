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Filede dev kapışma! Bu maçlar kaçmaz...

Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

A.A
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Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi
28 Ocak Pazar:
14.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Burhan Felek)
14.00 Seramiksan-Beşiktaş (Turgutlu Yeni Beyazıt)
15.30 Halkbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)
17.30 Eczacıbaşı VitrA-İlbank (Eczacıbaşı)

- Efeler Ligi

Yarın:
14.00 Ziraat Bankası-Maliye Piyango (TVF Başkent)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükeşhir Belediyespor (Kula)
15.30 İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İnegöl)
17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Arkas Spor (Afyonkarahisar Atatürk)
17.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)
28 Ocak Pazar:
13.30 Beşiktaş-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (BJK Akatlar) 

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