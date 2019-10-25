Filede derbinin galibi Galatasaray!
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta evinde Fenerbahçe Opet'i 25-11, 25-18, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi dördüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi.
Sarı-kırmızılı ekip ligdeki 4. maçını da kazanırken, Fenerbahçe Opet ilk yenilgisini aldı. Birinci sete hızlı başlayan Fenerbahçe Opet taktik servisler atarak rakibinin oyun kurmasını önledi. Sarı-lacivertliler, Mhajlovic ve Vargas'ın smaçları ile sayı üreterek 5-0 öne geçtiği sette teknik molayı da 12-5 önde geçti. Fenerbahçe aradaki farkı da açarak skoru 20-11'e getirdiği seti de 25-11 kazandı ve setlerde 1-0 öne geçti.
İkinci set karşılıklı ataklarla başladı. Galatasaray, Rykhliuk ve Vasilantonaki'nin smaçlarıyla teknik molayı 12-8 önde kapattı. Üstünlüğünü devam ettiren sarı-kırmızlılı ekip, seti 25-18 kazandı ve setlerde durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette etkili servislerini sürdüren ev sahibi takım, rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermedi. Teknik molayı 12-4 önde geçen Galatasaray, seti 25-18 kazandı ve 2-1 öne geçti.
Dördüncü set karşılıklı sayılarla başladı: 7-7. Teknik molayı 12-8 önde kapatan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-18 maçı da 3-1 kazandı.
Galatasaray HDI Sigorta, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında 29 Ekim Salı günü saat 15.00'te Eczacıbaşı Vitra'yı konuk ederken, Fenerbahçe Opet ise aynı gün saat 19.00'da evinde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Derya Çayırgan, Cansu Çetin)
Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Bahar Giudetti, Vargas, Robinson, Eda Dündar, Naz Akyol (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır, Melis Yılmaz)
Setler: 11-25, 25-18, 25-18, 25-18
Süre: 106 dakika (22, 27, 25, 32)
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