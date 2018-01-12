Filede derbi heyecanı! İşte filede haftanın programı...

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
EFELER LİGİ
Yarın:
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Kula)
15.00 Halkbank- Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)
15.00 Arkas Spor-Maliye Piyango (Atatürk Vestel Venus)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Haldun Alagaş)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
Efeler Ligi'nde haftanın ilk karşılaşmasında 10 Ocak Çarşamba günü Ziraat Bankası, deplasmanda TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 mağlup etmişti.
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Bugün:
18.30 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Anafartalar)
14 Ocak Pazar:
14.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (BJK Akatlar)
14.00 Galatasaray-İlbank (Galatasaray Park)
15.00 Halkbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)
19.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)