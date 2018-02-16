Filede derbi heyecanı!
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. hafta karşılaşmasında Galatasaray, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Derbi öncesi Galatasaray, 15 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada bulunurken, Beşiktaş ise 7 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle