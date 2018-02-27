Filede çeyrek final maçlarının programı belli oldu
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek.
Çeyrek final serisi Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 3 Mart Cumartesi, Efeler Ligi'nde ise 4 Mart Pazar günü yapılacak maçlarla başlayacak.
Seride ilk karşılaşma, normal lig etabı sonunda oluşan puan tablosunda alt sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.
Play-off çeyrek final serisinde ikinci ve galibiyetlerde eşitlik halinde oynanacak üçüncü müsabakaya ise puan tablosunda daha üst sıradaki takım ev sahipliği yapacak.
Seriyi kaybeden ekipler, 5-8 etabında mücadele edecek.
Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde çeyrek final ilk ve ikinci maçlarının programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
1. maçlar:
3 Mart Cumartesi:
13.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Cengiz Göllü)
16.00 Halkbank-Galatasaray (TVF Başkent)
4 Mart Pazar:
17.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)
2. maçlar:
6 Mart Salı:
15.00 Galatasaray-Halkbank (Burhan Felek)
16.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)
19.00 Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
7 Mart Çarşamba:
19.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)
Seride eşitlik durumunda üçüncü maçlar 9 Mart'ta yapılacak.
Efeler Ligi
1. maçlar:
4 Mart Pazar:
15.00 Maliye Piyango-Arkas Spor (TVF Başkent)
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe (Burhan Felek)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)
18.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Halkbank (Afyonkarahisar Atatürk)
2. maçlar:
7 Mart Çarşamba:
16.00 Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
18.30 Halkbank-Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)
18.30 Arkas Spor-Maliye Piyango (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
8 Mart Perşembe:
16.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
Seride eşitlik durumunda üçüncü maçlar 10-11 Mart tarihlerinde yapılacak.
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