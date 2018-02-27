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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol Filede çeyrek final maçlarının programı belli oldu
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aa-spor
27.02.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Filede çeyrek final maçlarının programı belli oldu

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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşan takımlar, yarı finale yükselecek.

Çeyrek final serisi Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 3 Mart Cumartesi, Efeler Ligi'nde ise 4 Mart Pazar günü yapılacak maçlarla başlayacak.
Seride ilk karşılaşma, normal lig etabı sonunda oluşan puan tablosunda alt sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.

Play-off çeyrek final serisinde ikinci ve galibiyetlerde eşitlik halinde oynanacak üçüncü müsabakaya ise puan tablosunda daha üst sıradaki takım ev sahipliği yapacak.

Seriyi kaybeden ekipler, 5-8 etabında mücadele edecek.
Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde çeyrek final ilk ve ikinci maçlarının programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

1. maçlar:

3 Mart Cumartesi:

13.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Cengiz Göllü)

16.00 Halkbank-Galatasaray (TVF Başkent)

4 Mart Pazar:

17.30 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Cengiz Göllü)

2. maçlar:

6 Mart Salı:

15.00 Galatasaray-Halkbank (Burhan Felek)

16.00 VakıfBank-Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

19.00 Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

7 Mart Çarşamba:

19.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

Seride eşitlik durumunda üçüncü maçlar 9 Mart'ta yapılacak.

Efeler Ligi

1. maçlar:

4 Mart Pazar:

15.00 Maliye Piyango-Arkas Spor (TVF Başkent)

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe (Burhan Felek)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası (Haldun Alagaş)

18.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Halkbank (Afyonkarahisar Atatürk)

2. maçlar:

7 Mart Çarşamba:

16.00 Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)


18.30 Halkbank-Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

18.30 Arkas Spor-Maliye Piyango (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

8 Mart Perşembe:

16.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

Seride eşitlik durumunda üçüncü maçlar 10-11 Mart tarihlerinde yapılacak.

 

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