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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Voleybol Filede büyük sürpriz Beşiktaş’tan! Galatasaray'ı devirdi...
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Voleybol
Süleyman ARAT
17.02.2018 - 16:37, Son Güncelleme:

Filede büyük sürpriz Beşiktaş’tan! Galatasaray'ı devirdi...

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Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray’ı 3-2 yenerek üçüncülük koltuğundan indirdi. Bu skorla Fenerbahçe üçüncü sıraya yükseldi. Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Alesıa olurken Galatasaray da Kosheleva takımına 22 sayı kazandırdı.

 

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: İlhami Şenyurt (xxx), Caner Çıldır (xxx)
Setler: 23-25, 17-25, 25-20, 28-26, 12-15
Süre: 28’, 24’, 26’, 31’, 19
GALATASARAY: Kosheleva(22), Ruseva(9), Gamze(5), Rabadzhıeva(14), Aslı(4), Neslihan(13), Gizem (L), Jack (3 ), Seda ( 2), İlkin ( 1), Buse ( ), Cansu (2 ), Pelin (L) (-), Nursevil ( )
BEŞİKTAŞ: Şeyma(14), Dilara (8), Alesia (29), Biryukova (7), Tokarska(10), Seda(3), Pınar(L)(-), Tugçe (L), Simay (- ), Hümay ( 8), Azizova (1)

 

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Beşiktaş karşısına lig üçüncüsü olarak çıkan Galatasaray yedinci sıradaki Beşiktaş’a 3-2 yenilince üçüncülük koltuğundan oldu. Ligin yeni üçüncüsü Fenerbahçe

VOLEYBOL RESİTALİ
İlk sette konuk Beşiktaş, seyirci baskısına rağmen Alesia’nın 7 sayısı Şeyma’nın 3 sayısıyla ev sahibi Galatasaray’a karşı üstünlük elde etti. Seti 23-25 kazanan siyah beyazlı ekip 0-1 öne geçti. İkinci seti de baştan sona önde götüren Beşiktaş Alesia, Tokarska ve Bıryukova’nın sayılarıyla bu seti de 17-25 gibi rahat bir skorla kazanarak durumu 0-2 yaptı. Üçüncü sette ise Galatasaray Kosheleva’nın toparlanması Gamze’nin file önünde etkili oyunuyla geri dönüş yaparak seti 25-20 kazanarak durumu 1-2 yaptı. Dördüncü set müthiş bir voleybol resitaline sahne oldu. Sete ili başlayan Galatasaray daha sonra üstünlüğü Beşiktaş’a kaptırdı. Siyah beyazlı ekip maçı kazanmaya çok yaklaşmışken bu şansı değerlendiremeyince Galatasaray 28-26 ile maçı final setine taşıdı.
Final setinde de üstünlüğünü koruyan Beşiktaş seti 12-15 maçı da 2-3 kazandı.

 

 

 

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