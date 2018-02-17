Filede büyük sürpriz Beşiktaş’tan! Galatasaray'ı devirdi...
Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray’ı 3-2 yenerek üçüncülük koltuğundan indirdi. Bu skorla Fenerbahçe üçüncü sıraya yükseldi. Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Alesıa olurken Galatasaray da Kosheleva takımına 22 sayı kazandırdı.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: İlhami Şenyurt (xxx), Caner Çıldır (xxx)
Setler: 23-25, 17-25, 25-20, 28-26, 12-15
Süre: 28’, 24’, 26’, 31’, 19
GALATASARAY: Kosheleva(22), Ruseva(9), Gamze(5), Rabadzhıeva(14), Aslı(4), Neslihan(13), Gizem (L), Jack (3 ), Seda ( 2), İlkin ( 1), Buse ( ), Cansu (2 ), Pelin (L) (-), Nursevil ( )
BEŞİKTAŞ: Şeyma(14), Dilara (8), Alesia (29), Biryukova (7), Tokarska(10), Seda(3), Pınar(L)(-), Tugçe (L), Simay (- ), Hümay ( 8), Azizova (1)
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Beşiktaş karşısına lig üçüncüsü olarak çıkan Galatasaray yedinci sıradaki Beşiktaş’a 3-2 yenilince üçüncülük koltuğundan oldu. Ligin yeni üçüncüsü Fenerbahçe
VOLEYBOL RESİTALİ
İlk sette konuk Beşiktaş, seyirci baskısına rağmen Alesia’nın 7 sayısı Şeyma’nın 3 sayısıyla ev sahibi Galatasaray’a karşı üstünlük elde etti. Seti 23-25 kazanan siyah beyazlı ekip 0-1 öne geçti. İkinci seti de baştan sona önde götüren Beşiktaş Alesia, Tokarska ve Bıryukova’nın sayılarıyla bu seti de 17-25 gibi rahat bir skorla kazanarak durumu 0-2 yaptı. Üçüncü sette ise Galatasaray Kosheleva’nın toparlanması Gamze’nin file önünde etkili oyunuyla geri dönüş yaparak seti 25-20 kazanarak durumu 1-2 yaptı. Dördüncü set müthiş bir voleybol resitaline sahne oldu. Sete ili başlayan Galatasaray daha sonra üstünlüğü Beşiktaş’a kaptırdı. Siyah beyazlı ekip maçı kazanmaya çok yaklaşmışken bu şansı değerlendiremeyince Galatasaray 28-26 ile maçı final setine taşıdı.
Final setinde de üstünlüğünü koruyan Beşiktaş seti 12-15 maçı da 2-3 kazandı.
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