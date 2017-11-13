Filede büyük randevu! Dev maç...

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 7. hafta maçında yarın Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı konuk edecek. Ligde namağlup durumda bulunan takımların Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynayacağı karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Eczacıbaşı VitrA sezonun geride kalan bölümünde yaptığı maçlarda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş, Galatasaray, Nilüfer Belediyespor, İlbank, Çanakkale Belediyespor'u mağlup etti.
VakıfBank ise Halkbank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş, Galatasaray, Nilüfer Belediyespor ve İlbank ile oynadığı müsabakalardan galip ayrıldı.