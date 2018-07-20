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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
20.07.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Fikret Yılmaz: "Sadece Karabükspor ligden düşmemiş şehir de küme düşmüş"

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Fikret Yılmaz: "Sadece Karabükspor ligden düşmemiş şehir de küme düşmüş"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, yeni sezona iyi hazırlanmak istediklerini belirterek, "Yeniden dirilmek, var olmak ve var olduğumuzu ispat etmek için çalışıyoruz. Gördüğüm kadarıyla sadece Karabükspor ligden düşmemiş şehir de küme düşmüş. Hiç kimsenin umurunda değil sanki, bir beklentileri yok durumu söz konusu." dedi.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü - "Yeniden dirilmek, var olmak ve var olduğumuzu ispat etmek için çalışıyoruz. Gördüğüm kadarıyla sadece Karabükspor ligden düşmemiş şehir de küme düşmüş. Hiç kimsenin umurunda değil sanki, bir beklentileri yok durumu söz konusu" - "Toplumun da bildiği gibi bir transferi açmak için çok önemli 3 oyuncumuzu gözden çıkardık. Çünkü yönetim böyle bir yöntemi uygulamaya mecbur ve çaresiz kaldı. Şimdi ise fevkalade önemli oyuncularla görüşüyoruz. Transfer yaptık ama yapmaya da devam edeceğiz" 

Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalar yapan kırmızı-mavili ekip, yeni sezonda başarılı olmak için hazırlıklarına devam ediyor. 
Teknik direktör Fikret Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarını Karabük’ten sonra Erzurum’da güzel bir ortamda sürdürdüklerini söyledi. 
Geçen yıl Süper Lig’den düşmüş bir takım olduklarını anımsatan Yılmaz, toparlanıp yeni sezona hazır olmak istediklerini aktardı. 

Yılmaz, çok zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, "Eski takımdan 1-2 kişi kaldı ve yeni bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz, amaçlarımız ideallerimiz var. Camianın içinde de bir an önce birlik olup sezona güçlü girmek istiyoruz. Bunun için de başkanımız ve yönetim kurulumuz titizlikle çalışıyor." diye konuştu. 

"HERKESİN ÖZLEDİĞİ KARABÜKSPOR'U OLUŞTURACAĞIZ"

Takıma yeni futbolcuların alınması için çalışmaların devam ettiğini belirten Yılmaz, sorunsuz bir şekilde lige başlamak istediklerini vurguladı. 

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: 

"Toplumun da bildiği gibi bir transferi açmak için çok önemli 3 oyuncumuzu gözden çıkardık. Çünkü yönetim böyle bir yöntemi uygulamaya mecbur ve çaresiz kaldı. Şimdi ise fevkalade önemli oyuncularla görüşüyoruz. Transfer yaptık ama yapmaya da devam edeceğiz. Lige sorunsuz girerek herkesin özlediği Karabükspor'u oluşturacağız." 

Oluşacak yeni takımla sahada çok iyi çalışmayı amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, bunu başardıkları takdirde asıl hedeflerin belirleneceğini kaydetti. 

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL SADECE VAR OLMA SAVAŞI VERECEĞİZ"

Yeni sezona iddialı hazırlandıklarını anlatan Yılmaz, kendilerini ispat etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 

Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Yeniden dirilmek, var olmak ve var olduğumuzu ispat etmek için çalışıyoruz. Gördüğüm kadarıyla sadece Karabükspor ligden düşmemiş şehir de küme düşmüş. Hiç kimsenin umurunda değil sanki, bir beklentileri yok durumu söz konusu. Biz bunu heyecana dönüştürüp taraftarlarımızı da tribünlere toplayarak
yeni idealler peşinde koşmak istiyoruz. Çünkü Karabükspor her zaman kafaya, baş
sıralara oynamış bir takım ve önümüzdeki yıl sadece var olma savaşı vereceğiz. Sonra da ideallerimiz kendiliğinden ortaya çıkacaktır."

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