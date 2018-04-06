G.SARAY’DA BAZILARIİÇİN DURUM DEĞİŞTİ

1- Tudor’un neredeyse ‘yok’ saydığı Selçuk İnan, Fatih Terim gelince sürekli oynamaya başladı. Bu durumu sadece ‘taktiksel tercih’ diye açıklamak doğru olur mu?

- FATİH hoca, “Ben gelmeseydim Selçuk İnan gitmişti” diyor. Belki gitmezdi ama Galatasaray’da oynama fırsatı bulamazdı. Fatih Terim bilinmeyen biri için karar vermiyor ki. Neler yaptığını çok iyi bildiği bir futbolcusu için karar veriyor. Buradan şu çıkar; Galatasaray’ın oyun sisteminde çok önemli bir değişiklik yok. Dolasıyla ‘Selçuk taktiksel olarak oynamıyordu’ demek yanlış olur. Şu oldu; Fernando’nun sakatlanması, Ndiaye’nin gitmesi ve kendisini tanıyan bir hocanın gelmesi. Hadise budur. Bu durum Sinan Gümüş ve Donk gibi futbolcular için de böyle.

2- Fikret Orman’ın Göztepe maçından iki gün önce, “Demba Ba’yı transfer etmek istiyoruz” demesi, sizce etik mi?

- FİKRET Orman bence samimiydi ama bu ülkede öküzün altında buzağı aramak gelenek oldu. Zamanlama olarak Göztepe maçına denk gelmesi bu tepkiyi doğurdu. Yoksa Fikret Orman bunu düşünemeyecek kadar duyarsız değil. Devre arasında Demba Ba boştaydı ve gelmeyi çok istemişti ama o zaman Beşiktaş transfer etmemişti. Demba Ba’yı Beşiktaş taraftarının da çok sevdiğini herkes biliyor, muhtemelen bugünkü maçta da bunu gösterecekler. Fikret Orman’ın zamanlaması yanlış oldu. Eğer maçtan sonra yapsaydı ya da Demba Ba Göztepe’ye ilk gittiğinde bu sözleri söyleseydi bir tepki olmazdı.

BEŞİKTAŞ’IN ÇOK FAZLA ALTERNATİFİ YOK

3- Beşiktaş, Göztepe maçında Oğuzhan, Atiba, Tolgay ve Quaresma’dan yoksun oynayacak. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?

- BÜYÜK ihtimalle orta sahada defansif aksiyonları daha güçlü bir Beşiktaş izleyeceğiz. Kadro anlamında Beşiktaş’ın çok fazla alternatifi yok. Eğer Şenol hocanın kafasında yeni bir isim yoksa, orta sahada Necip-Medel-Talisca üçlüsü oynayacak.

Aynı bölgeden çok fazla futbolcunun oynamayacak olması her takım için dezavantajdır. Orta sahada birbirleriyle oynama alışkanlıkları olmayan oyuncular görev yapacak. Bu arada Göztepe’nin de altı eksiğinin olduğunu unutmayalım.

“Maçın sonucu ne olur?” sorusuna gelince... İlk yarıda Göztepe’nin dış saha sonuçları beklenenden daha iyiydi. İkinci devrede bu görüntüden uzak bir performansları var. Zor maç olacak ama ben Beşiktaş’ın galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Vodafone Park’ta oynayacak olmaları da önemli bir avantaj.

CENGİZ, 3 BÜYÜK KULÜPTE DE OYNARDI

4- Cengiz Ünder, Spor Arena Plus’a verdiği röportajda, “3 büyüklerde oynasaydım Roma’ya gidemezdim” dedi. Haklı mı?

- CENGİZ ile aynı kanaatte değilim. Bunun üzerinde de çok fazla durmasın zaten. Onu, “3 büyüklerde oynayamazdın” demeye iten neden, kendisini oynatacak bir kulüp (Başakşehir) ve hocanın (Abdullah Avcı) onu ısrarla istemesiydi. Futbolcu kendine güveniyorsa, Roma’da da oynar, 3 büyüklerde de. Çünkü formayı teknik adam vermez, futbolcu alır. Cengiz belki 3 büyüklerde şans bulma açısından zorlanırdı ama alırdı. Cengiz şunu söylemek istemiştir; “Başakşehir’de sürekli oynama şansı buldum, beni takip etmek isteyenler de bu sayede bol bol izledi. 3 büyüklerde olsaydım, bu kadar çok izlenemezdim.”

RONALDO’NUN GOLÜNÜ BİZ ATMAYA KALKSAYDIK!..

5- Real Madridli Ronaldo’nun Juventus’a attığı gol için neler söylersiniz? Sizin döneminizdeki sahalarda röveşata golü sanırım çok zordu?

- BİZ Alsancak Stadı’nda röveşata yapmaya niyetlenince ya simsiyah kalkıyorduk ya da doktorla kalkıyorduk!..

Ronaldo’nun golünü görünce, “Yok artık” dedim. Gerçekten olağanüstü bir şeydi. Zamanlama, vuruş ve bir de tabii ki topun gittiği yer inanılmazdı. Öyle bir vuruşu yaparsın ama kurtarma şansı vardır. Bunda kurtarma şansı da yok, kalecinin düşünme şansı da yoktu.

Ronaldo, bence bu golle kendisiyle ilgili düşünceleri pekiştirmiş oldu. Bazı futbol severlerin, ‘en iyiler’ sıralaması vardır. Benim birinci sıramda Ronaldo yoktu ama istatistiklere bakınca orada var. Bu gol de çileği olmuştur Kalite bakımından tabii ki Messi önde. Ama bu istatistikler Messi’nin tek rakibinin Ronaldo olduğunu gösteriyor.

G.SARAY, G.BİRLİĞİ’NE TAKILMAZ

6- Deplasman karnesi parlak olmayan G.Saray’ın, düşme hattındaki G.Birliği karşısında şansını nasıl görüyorsunuz?

- BEN Ankara’yı özellikle 3 büyükler açısından deplasman olarak görmüyorum açıkçası. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’ın da bu saatten sonra Gençlerbirliği’ne takılacağını zannetmiyorum. Ha, kolay mı olur? Tabii ki hayır.

Gençlerbirliği’nin durumu ortada. Kümede kalmak için puan almaya ihtiyaçları var. Ama neresinden bakarsanız bakın, Galatasaray’ın bir hayli gerisinde olan bir takım.

ŞU ANDA O DİREKSİYONUN ÜZERİNDE BİRKAÇ EL VAR!

7- F.Bahçe’nin Kayseri’deki 5-0’lık galibiyeti sizce sürpriz miydi? Bu sonuç önümüzdeki haftalara nasıl yansır?

- FENERBAHÇE’nin herhangi bir statta, rakip kim olursa olsun, kazanmasına sürpriz diyebilecek kimse var mı Türkiye’de?.. Tabii ki sürpriz değil. Ha, tahminimizden daha kolay bir maç oldu. Fenerbahçe’nin gol yüzdesi son derece yüksekti. İlk iki şutta isabet oranı yüzde 100’dü ve ikisi de gol oldu.

Kayserispor da, ligin ilk yarısındaki görüntüsünden uzaktı. Birçok önemli futbolcusu da oynamadı.

Ortada böyle bir tablo olunca, şampiyonluk yarışında kalmak isteyen bir Fenerbahçe’nin kazanması kadar doğal bir şey olamaz.

Fenerbahçe Kayseri’deki görüntüsüyle geleceğe yönelik az da olsa bir ışık yaktı. “Ben şampiyonluk yarışının dışında değilim” mesajını verdi.

Ama şu da var; Aykut hoca geçtiğimiz haftalarda, “Direksiyon artık bizim elimizde değil” demişti. Şu anda hakikaten birkaç el var o direksiyonun üzerinde.

BENİM FAVORİM İSPANYOLLAR

8- Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde favoriniz hangi takım?

- BENİM ibrem İspanyollar’dan yana. Yani, Barcelona veya Real Madrid.

Manchester City’yi 3-0 yenen Liverpool için “Sürpriz yaptı” deniliyor ama Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’ni kazanan bir takım olduğu gerçeğini de unutmayalım.

Ben, Liverpool’un farklı galibiyetini şuna bağlıyorum; City Premier Lig’de yarattığı büyük Şampiyonlar Ligi’nde yaratamıyor. Aynı futbolu oynayamıyor. Güçlerinin gerçek ölçümünü de burada yapmış oluyoruz. Ha, elendi diyebilir miyiz? Elenmedi ama elenmeye çok yakın. Çukura adımını attı.

“Bu saatten sonra durumu değiştirebilir mi?” derseniz; İngiltere anormalliklerin yaşanabildiği bir ülke. Ancak ben Liverpool’un Manchester’da da gol atacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla City’nin rakibini elemesi için 4 değil, 5 gol atması lazım.

AVRUPA’DA BAŞARILI OLURSAN TEKLİF ALIRSIN

9- Sizin gibi yurt dışına açılan Türk teknik direktör sayısı çok az. Bu durumu neye bağlıyorsunuz?

- BU, uluslararası müsabakalarda gösterdiğin başarı ve kurduğun kontaklarla, ilişkilerle ilgili bir durum. Milli takımda ve Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerde başarılı olan Türk hocalara talep mutlaka geliyor. Şu andaki görüntümüz Avrupa ülkeleri açısından çok cazip olmadığı için teklifler daha değişik ülkelerden geliyor. Bana da geldi, ben gitmek istemedim. Futbol dünyası değişim dünyasıdır. Avrupa kulüplerinin Türk hocalara bakış açısı da zamanla mutlaka değişecektir.

KONGRELER FUTBOLCULARI ETKİLEMEZ

10- F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon’un seçim atmosferinde olması, bu takımların performansını etkiler mi?

- ETKİLEMEZ. İç içe gibi gözükür ama çok farklı şeylerdir. Trabzonspor’da Muharrem Usta aday olmayacağını açıkladı, dolayısıyla onlarda böyle bir sorun yok. Seçim yarışından etkilenecek takım arayacak olursak; birinci Fenerbahçe, ikinci Galatasaray’dır. Kongre zamanları kulüplerin durumunu etkiler ama hiçbir futbolcu, ne hazırlık ne de maç döneminde, “Başkanlık seçiminde ne olacak?” diye düşünmez. Onlar farklı şeylerdir. Biri idari, diğeri teknik alanlardır. Onlar sadece kamuoyunu meşgul eder.