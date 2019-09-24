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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.09.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Fikret Orman'ın istifası böyle geldi! Tezahüratlar, Orhan Ak ve o iddialar...

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Beşiktaş'ta Fikret Orman görevi bıraktı, gözler olağanüstü genel kurula çevrildi. Orman, başkanlığının son döneminde siyah beyazlı taraftarların hedefi haline gelirken, aleyhte birçok tezahürata da maruz kaldı. 'Fikret Orman paralar nerede' tezahüratı tüm statta yankılanırken Orman görevi bıraktığı konuşmada, namusu ile sorgulandığını ve Beşiktaş’ın kan değişikliğine ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ta taraftarlar tarafından istenmeyen adam haline gelen Fikret Orman görevinden istifa etti. Özellikle sezon başı oluşturulan kadro nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Orman, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından son Başakşehir maçında büyük tepki görmüştü.

Aleyhte tezahüratlar

'Fikret Orman paralar nerede', 'Fikret gol gol gol', 'yönetim istifa' ve “Bana bir masal anlat Fikret, içinde yalanlar olsun, içinde dolarlar olsun” şeklinde yapılan tezahüratlar geçtiğimiz sezondan bu yana tribünlerin dilindeydi.

Son dakika: Fikret Orman istifa edeceğini açıkladı
Son dakika: Fikret Orman istifa edeceğini açıkladı

Forvet transferi yapılmadı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle birlikte transferde geçmiş yıllara göre daha sakin bir politika izlendi. Siyah beyazlılar, Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, N'Kooudou, Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby gibi isimleri renklerine bağlarken santrafor transferi yapılmaması eleştiri konusu oldu. Beşiktaş ligin ilk haftalarında Burak Yılmaz'ın da sakatlığı sebebiyle forvet bölgesinde Güven Yalçın ve Umut Nayir'i oynattı.

Orhan Ak konusu çok tartışıldı

Fikret Orman, taraftarların tepki gösterdiği antrenör Orhan Ak'a da sahip çıkmış, "Bugüne kadar Beşiktaş'ı kişiler ve bireyler üzerinden konuşmadım. Abdullah hocamız 8 kişilik ekiple geldi. Çok iyi hava yakaladık. Geçen sezon statta, sahada, yönetimsel olarak kötü bir sınav verdik. Gülelim ve güzel şeylerden konuşalım. Şampiyonluk için iddialıyız. Kenetlenelim ve takıma sahip çıkalım. İnşallah Beşiktaş'ı bu sezon çok mutlu edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Fikret Orman döneminde Beşiktaş'ın gelirleri:

▪️2012/13: 195 milyon ₺
▪️2013/14: 200 milyon ₺
▪️2014/15: 217 milyon ₺
▪️2015/16: 323 milyon ₺
▪️2016/17: 521 milyon ₺
▪️2017/18: 729 milyon ₺
▪️2018/19: 794 milyon ₺

Fikret Orman döneminde Beşiktaş'ın net borcu:

▪️2018/19: 2.4 milyar ₺
▪️2017/18: 1.7 milyar ₺
▪️2016/17: 1.8 milyar ₺
▪️2015/16: 1.1 milyar ₺
▪️2014/15: 926 milyon ₺
▪️2013/14: 568 milyon ₺
▪️2012/13: 490 milyon ₺

Rakamlar: Ceyhun Kuburlu

İşte Beşiktaş'ın mevcut başkan adayları!Hürriyet Gazetesi spor yazarlarından Kenan Başaran, Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası, siyah-beyazlı camiadaki mevcut başkan adaylarını yorumladı.
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Fikret Ormanın istifası böyle geldi Tezahüratlar, Orhan Ak ve o iddialar...

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