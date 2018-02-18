Fikret Orman'dan, Ümraniye çıkarması!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte dünkü idman öncesi futbolcularla bir toplantı yaparak, Süper Lig'de yaşanan son yenilgiyi acilen unutmaları gerektiğini söyledi.
Oyuncularının son Konyaspor maçında yaşanan hakem hataları ve elde edilen beraberlikle ilgili olarak kafalarına bir şey takmalarını isteyen Orman, Şampiyonlar Ligi'nde, Bayern Münih ile yapılacak karşılaşmaya odaklanılması gerektiğini ifade etti.
Yönetim olarak oyuncuların arkasında olduklarını vurgulayan Orman, takımın uğradığı haksızlıkların takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Siz sahaya çıkın Beşiktaş gibi oynayın" diye moral verdi.
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