Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'nin Vodafone Park'taki yeni stüdyolarının açılışına katıldı. Düzenlenen açılış törenine Başkan Orman'ın yanı sıra yöneticilerden Hüseyin Mican, Candaş Tolga Işık, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Cihat Kumuşoğlu ile Reha Muhtar katıldı. Başkan Orman burada yaptığı açıklamada, ''Bizim dışarıda yerimiz kalmadı. Stadı yıkarken televizyonu kiralık bir yere taşımıştık. Hem kira maliyeti hem de bizden ayrı olmasının getirdiği operasyonel maliyet vardı. Şimdi hepsi burada başladı HD olarak. Bu serüven Reha ağabey (Muhtar) ile başladı 2004 senesinde. Candaş ile beraber de çok inanılmaz bir noktaya geldi'' şeklinde konuştu.

''AVRUPA'DAKİ EN REKABETÇİ LİGİ YAŞIYORUZ''

Beşiktaş'ın olması gereken yerin şampiyonluk olduğunu dile getiren Başkan Fikret Orman, ''Şanssız puanlar kaybettik önümüze daha sağlam adımlar ile basma gayretinde olacağız. Bir açıklık getireyim bana sabahları görsel basın ile alakalı metinler geliyor ağzımdan çıkmayan metinler okudum 'küçük takımlar' diye ben böyle bir ifadede bulunmadım. Bütün rakiplerimizin hedefleri var. Zor bir süreç olacak ama Avrupa'daki hemen hemen en rekabetçi ligi yaşıyoruz Türkiye'de. Bunun futbolseverler olarak da futbolcular olarak da keyfine bakmak lazım. Kavga değil daha keyfi içinde olmalıyız'' diye konuştu.

''ÜÇ SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLMAYI TARAFTARIMIZA YAŞATMAK İSTİYORUZ''

Medipol Başakşehir maçını kaybetmelerinden daha fazla oynadıkları oyun ile öz eleştiri yapmaları gerektiğini söyleyen Fikret Orman, ''Rakibimizin önemli oyuncuları yoktu ve neredeyse 30 dakikadan fazla 10 kişi oynamalarına rağmen kaybettik bu bizim açımızdan iyi bir durum değildi. Futbol hiç bir zaman dün yoktur, başarıların da dünü yoktur başarısızlıkların da. Önümüzde 8 tane maç var Beşiktaş'ın şampiyonluk süreci önüne gelecektir buna yüzde yüz eminim. Tabii ki önemlisi önümüze gelmesi değil Beşiktaş'ın ne yapacağı önemli. Beşiktaş maçlarını kazanma gayreti içinde olup şampiyonluk yaşamak istiyor. Üç sene üst üste şampiyon olmayı taraftarımıza yaşatmak istiyoruz. Benim Ümraniye'ye gitmem çok önemli bir şey değil. Netice itibarıyla teknik adam değilim orada Şenol Güneş ve ekibi var ama camia lideri olarak orada arkadaşlarımıza destek olmak manasında gitmeye gayret ediyorum'' şeklinde konuştu.

''BU ZAMANA KADAR YAPILANDAN DAHA FAZLA HİZMET YAPTIK''

Beşiktaş'ın daha fazla puan toplaması gerektiğini ifade eden Orman, istemedikleri bir noktada olduklarını dile getirdi. Orman, ''Ben bir futbol yorumcusu değilim netice itibarıyla hem Beşiktaş tarafıyım hem de yorum yapamam. Bizim işimiz önümüz ile alakalı geçmişle alakalı değil. Onun için önümüzde yapacağımız şeyler önemli. Stadyumda bütün tesisleri bitirdik. Yakında restoranları açacağız ve stadyumun içerisindeki bütün yatırımlar bitmiş oluyor. Ümraniye'deki futbol akademisine büyük yatırım yapacağız. Oraların bürokratik işleri ile uğraşıyoruz dün Ankara'daydım Orman Bakanlığı’na gittim. İyi gelişiyor ama biraz hızlanmamız lazım ki lig bittiği gibi oraya başlayalım Gerede'de bir otelimiz var. Onu da önümüzdeki sezon itibarıyla yapmak istiyoruz. Bundan sonra da basketbol salonu projemiz var. Akatlar'ın izin süreçleri hemen hemen bitmek üzere maketleri yapılıyor sponsorluk görüşmeleri de geliyor. Zaten bizim yönetimimizin yapabilecekleri bunlar. 115'inci sene içerisindeyiz biz 109'uncu senede geldik ve bu zamana kadar yapılandan daha fazla hizmet yaptık. Akaret'teki arazi ve Fulya kat karşılığı yapılmıştır yatırım değildir. Biz her şeyi yatırım olarak yaptık. İnşallah bunları da bitirmek istiyoruz. Zaman içerisinde çıkacak şeyler olacaktır. 2 hafta içersinde Pendik 1903'ü de açacağız muhteşem bir tesis oldu. Bir tek biz de yapmıyoruz geçen hafta Antalya 1903 açıldı. Türkiye'nin her yerinde açılması ile Beşiktaş'ın marka algısıyla beraber taraftarın hoşça vakit geçirebileceği yerler yaratmaya çalışıyoruz. Ama tabii en önemlisi şampiyonlukla taçlandığı zaman bir mana ifade ediyor ve şu andaki en önemli gündemimiz o'' diye konuştu.

''BÜTÜN YAZ TRANSFERLER NE OLACAK DİYE KONUŞACAĞIZ''

Fikret Orman, Oğuzhan'ın sözleşmesi ve Talisca'nın bonservisi ile ilgili olarak ise ''Tabii gündem boş olunca transfere dönüyorsunuz Talisca gitti o geldi şurada şu geldi. Haklısınız bir yerde gündeme ihtiyacınız oluyor ama Beşiktaş'ın gündeminde şuan o bu filan değil Beşiktaş'ın kendi iç problemleri ve bunlar kamuoyu ile paylaşmak zorunda olmadığımız şeyler. Biz kamuoyu ile paylaşacağımız şeyleri paylaşıyoruz. Şu anda Beşiktaş'ın yoğunluğu şampiyonluktan yönedir. İşin içerisinde zaten bizde hiç transfer durmuyor. Talisca'da bir atağımız olabilir mi? Olabilir bunun sinyallerini verdik. Oğuzhan, diğerleri önümüzdeki sezonun transferleri şuan ama lig bitmedi. Onu bütün yaz transferler ne olacak diye konuşacağız. Bu hafta sonu burada çok zorlu bir müsabakamız var Alanyaspor ile ondan sonraki hafta yine İstanbul'dayız. Alanyaspor ile başlayıp galibiyet ile bitirmek istiyoruz'' dedi.