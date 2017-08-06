Fikret Orman'dan Talisca açıklaması!

A Spor'a demeç veren Siyah-Beyazlı kulübün başkanı, birçok önemli konuya değindi.

Orman'ın ifadeleri şu şekilde:

Konyaspor ciddi bir rakip. Onlar da değerli dostlarımız. Dostluk içinde bir maç olsun. Beşiktaş olarak kendi işimizi yapmaya, taraftarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe de büyük bir camia. Biz transfer bize faydalı olsun diye alıyoruz. Lens'i Fenerbahçe'den almadık. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i de Fenerbahçe ile sözleşmeleri bittikten sonra almıştık. Talisca için Benfica'nın bize evrak vermesi lazım, vermiyorlar. FIFA'dan lisansını alırız biter gider. Talisca'nın 1 senelik sözleşmesi kalıyor, herhalde uzatsın diye baskı yapıyorlar. Biz onun da bonservisini alacağız.