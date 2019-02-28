Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
GeriFutbol Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
28.02.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in Haziran ayına kadar görevinde kalacağını açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'ndan istifa etmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, Demirören'in istifasını toplantı esnasında öğrendiklerini belirterek, "Bu, hiç beklemediğim bir sürpriz. Hiç tahmin etmediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Hayırlısı olsun. Yüzde yüz bir gerekçeleri vardır. Bununla alakalı hiçbir şey konuşmadık. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Yıldırım Demirören'e de yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Hüsnü Güreli de yeni federasyon başkanımız olmuş. Ona da hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

TFF'nin, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü olarak açıklamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Fikret Orman, "Yönetim kurulu toplantımız var. Buradan çıkıp hemen yönetim kurulu toplantısına gideceğim. Kulübümüz bu konuyla alakalı resmi açıklama yapacaktır. Hayırlısı olsun diyelim." diye konuştu.

Ahmet Kavalcı: TFFnin Şenol Güneşi görevlendirme yetkisi var
Ahmet Kavalcı: TFF'nin Şenol Güneş'i görevlendirme yetkisi var
Nihat Özdemir: Şenol Güneşin iki maça çıkması için...
Nihat Özdemir: Şenol Güneş'in iki maça çıkması için...
Şenol Güneş arşiv görüntüleri...Beşiktaş'ta 4 sezonda 2 şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başına geçti...
daha fazla video için

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 125Real Madrid - Barcelona
    1
    MS2
    2,10
    2108kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Siyasi açıklama yapan Pique, İspanya'da tartışmalara neden oldu!

Cengiz Ünder, Derby della Capitale'de oynayacak mı? Son dakika...

Tahkim Kurulu'ndan, Adis Jahovic'in cezasına bir maç indirim

Yıldırım Demirören ve yönetiminin Türk futboluna kazandırdıkları