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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
19.03.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Fikret Orman'dan Kagawa müjdesi

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Fikret Orman'dan Kagawa müjdesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün globalleşme projesi kapsamında soluğu Uzak Doğu’da almıştı.

Japonya’daki temaslarının ardından Malezya’ya geçiş yapan Başkan Fikret Orman, çalışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İlk olarak kulübün olumsuz durumda bulunan mali tablosuyla ilgili konuşan Başkan, “Ligde ekonomik açıdan sıkıntı çekmeyen kulüp mü var! Ödemelerde gecikmeler oldu. Konuyu oyuncularla konuşup izah ettik. Anlayış gösterirler. Burada kimsenin parası kalmadı, kalmaz. Beşiktaş’ın geleceği için Japonya, Malezya ve Çin gibi ülkelerde projeler üretiyoruz. Global kaynak peşindeyiz. Türki cumhuriyetlerle de temaslarımız var” sözlerini sarf etti.

‘Yeniden seçilirsek...’
Sezon sonunda Beşiktaş’la yollarını ayıracak olan Şenol Güneş’in yerini doldurmak için çalışma başlattıklarını söyleyen Orman, “Yeni hoca konusunda önümüzde uzun bir vakit var. Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kongreye kadar görüşmeleri bizzat ben yapacağım. Biz yeniden seçilirsek yeni hoca Mayıs başındaki kongrenin ardından imzalar. Şimdiki en büyük hedefimiz sezonu Şampiyonlar Ligi potası içerisinde kapatmak” yorumunu yaptı.

'Kagawa ile anlaşacağız'
Takımın sezon sonuna kadar Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’dan kiralanan Japon yıldızı Shinji Kagawa ve Torino’dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Adem Ljajic için de konuşan Başkan, “Kagawa’yla devam etmek istiyoruz. Bunu kendisine de söyledik. Lig bitiminde anlaşacağımızı umuyorum. Ljajic de kalmak istiyor. Elbette son kararı yeni teknik direktörümüzle birlikte vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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