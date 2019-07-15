Fikret Orman'dan heyecanlandıran paylaşım
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
Transferde ligin en sessiz kulübü konumundaki Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim kurulu üyesi Serdal Adalı ve Futbol Futbol A Takımı Direktörü Ali Naibi ile birlikte yer aldığı fotoğrafı, 19.03 yazarak ve kum saati emojisiyle paylaştı.
Fikret Orman'ın bu paylaşımı saat 19.03'te bir transferin açıklanacağı şeklinde yorumlandı.
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