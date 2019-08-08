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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.08.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Fikret Orman'dan hakemlere: "Hata yapın, yanlış yapmayın"

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Fikret Orman'dan hakemlere: "Hata yapın, yanlış yapmayın"

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri devam ediyor. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Ulusal Başkanı Şenes Erzik, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve hakemler katıldı.

Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyen Fikret Orman, “Hakem kardeşlerim sizler seçilmiş insanlarsınız. Zor bir iş yapıyorsunuz. Bundan evvel kolay bir iş olsaydı, hiçbirimiz burada olmazdık. Bu işin sorumlulukları var. Bunları yerine getirmek bizim işimiz. Sıkıntıları dile getirmek şikayet etmek değil, çözüm üretmek gerekiyor. Yaptığınız görev çok zor. Sorumluluk ihtiyacı doğuruyor. Kamuoyunun önünde olan işler hepimizi zaman zaman üzmekte, bazı zamanlarda yaralamaktadır. Sizler bu işi yönetecek zekaya sahip olduğunuz için A Klasman hakemler içerisindesiniz. Biz sadece adil yönetim istiyoruz. Kulüpler Birliği olarak, maça çıkmadan önce maçı oynayıp çıkan bir hakem değil, kararı sahada veren hakemler görmek istiyoruz” dedi.

“TEKNOLOJİYLE BİRLİKTE DERTLERİMİZ DE BÜYÜMEYE BAŞLADI”

"Teknolojiyle birlikte dertlerimiz de büyümeye başladı. VAR sistemi girdi. Sistem, Avrupa’da ve Türkiye’de farklılıklar gösterdi. Avrupa’da maç sonunda uzatmalar 3-4 dakika olurken, Türkiye’de bu süre 9-10 dakikaları buluyor. Bunun sebebi orta hakemin VAR’a gitme isteği. Maçın hakemi orta hakemdir. Mevzuyu Var’a getirerek çözemeyiz. VAR Türk futbolunun bütün sorunlarını çözmüyor. Avrupa’da görev almış önemli hocalarımız var. Topun oyunda kalması süresi Avrupa’da 65 dakikaları bulurken, Türkiye’de bu 55 dakika oluyor. Türkiye oyuncun kadrosunun iyi niyetli olmadığını biz de biliyoruz. Yabancı oyuncularda geliyor, bu düzene uyuyorlar. Bunun değiştirecek olan kişiler sizlersiniz. Kartlarınızı kullanarak, dirayetli olarak bunların üstesinden gelebiliriz. Her mevzuda kamuoyu tepkisi alacağız diye, futbolun kalitesi aşağı çekiliyor. Bunun tek sebebi hakemler de değil. Yöneticiler, verdikleri demeçler, taraftarlar, futbol ailesinin hepsi var. Ama hakemler en önemli bir tanesi hakemler” ifadelerini kullandı.

“Hata yapın ama yanlış yapmayın”

"Biz milyonlarca kişiye hitap eden camiaları yönetiyoruz. Bu hatalardan dolayı nelerle karşı karşıya kaldığımızı bilseniz. Sosyal medyada okumayın, bakmayın, etkilenmeyin. Bütün camialar sizin üstünüzde baskı yaratacaktır. Hakem de hata yapabilir. Bizim derdimiz hata ile değil, yanlışladır. Hata yapın ama yanlış yapmayın. Tenkit edilen değil, Türk futbolunun marka değerini yukarı hakemler istemekteyiz. Avrupa’da daha başarılı kulüpler ve hakemler umut ediyoruz” diye konuştu.

Fikret Ormandan hakemlere: Hata yapın, yanlış yapmayın

“Başarılı olan hakemlerin daha çok maç yönetmesi bizim kulüpler olarak isteğimizdir”

Tecrübeli hakemlerin, genç hakemlere örnek olması gerektiğini belirten Orman şöyle konuştu:

“Genç hakemlerimize daya iyi örnek olacak şekilde hareket etmemizin en önemli işimizin olduğunu düşünüyorum. MHK’dan da formsuzlukların ayrı, büyük hata yapan hakemlerin ayrı değerlendirilmesini istiyoruz. Yanlış yapan hakemlerin daha uzun süre dinlendirilmesi, başarılı olanların daha çok maç yönetmesi bizim kulüpler olarak isteğimizdir”

“Futbolda sahada oynayan oyuncular, yanda yöneten teknik adamların konuşulacağı bir ortam olması lazım”

Futbolda futbolcular ve teknik adamların konuşulması gerektiğini söyleyen Orman, “Geçtiğimiz sezonlarda küme düşen kulüpler, hakem hataları yüzünden büyük zararlar görmektedir. Emekler bir şekilde heba oluyor. Hiçbir maçı tayin etme durumunda değiliz. Futbolda sahada oynayan oyuncular, yanda yöneten teknik adamların konuşulacağı bir ortam olması lazım. Maalesef bizim hakemlerimiz daha çok konuşuluyor. Bunların kesmenin yolu sizin elinizde. Kamuoyunu da bu onu dedi, bu bunu dedi değil, gördüğünüz kararlar oluşturacaktır. Doğru ve adaletli atamalar doğru kararları getirecektir. Ben Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı olarak destekçiniz olacağım. Hata yapanların değil, yanlış yapanların cezalandırılacağı bir sistemi doğru buluyorum. Yeni sezon herkese hayırlı olsun. Allah hepinize hakem şansı versin” şeklinde konuştu.

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