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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
29.07.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

Fikret Orman'dan flaş transfer açıklaması! Vida, Pepe...

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Fikret Orman'dan flaş transfer açıklaması! Vida, Pepe...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, CNN Türk'te önemli açıklamalar yaptı.

CNN Türk'e telefonla bağlanan Orman, öncelikli transfer mevkisini ofansif orta saha olarak belirlediklerini söyledi. Siyah-beyazlıların başkanı, Domagoj Vida için belirledikleri bir rakamın olmadığını vurgulayarak resmi bir teklifin henüz gelmediğini ifade etti.

Orman şu açıklamaları yaptı:

"Pepe'nin 1 sene daha sözleşmesi var. Beşiktaş'ta olmasından mutluluk duyduğumuz, marka değerine katkı sağlayan bir oyuncu. Onu da bir sene sonra gidecek diye almadık. Biri çıkar, Pepe de gitmek ister... Bunlar bütün oyuncular için geçerli. Vida için 30 milyonlar, 40 milyonlar, 50 milyonlar, bir sürü şey yazılıyor. Beşiktaş kulübüne Vida ile alakalı sözel bir şeyler gelmiş olabilir ama onun dışında başka bir şey gelmedi. Şu parayı getirirse gider diye bir amacımız yok."

Beşiktaş'ın kadro yapısına baktığınız zaman her mevkide hemen hemen ağırlıklı oyuncularımız var. Baktığımız mevkiler daha çok ofansif orta saha. Ona daha yoğunlaşmış vaziyetteyiz.

Negredo çok önemli bir kariyer, çok iyi bir oyuncu, çok da sevdiğimiz bir oyuncu. Camianın beklediği performansa ulaşamadı, buna hocası da dahil. Şenol hoca bunu dile getirdi. Hayatın gerçekleri var. Duygusallık kolay da, icraati yapmak başka şey.

Tosic'in 1 senelik kontratı vardı. 33 yaşındaydı ve kendisi de gitmek istedi. Mitrovic iyi bir oyuncu ama oyun düzenimize uyum sağlayamadı. Keza Fabri'nin de 1 yıllık kontratı vardı. Bu oyuncularımız yüksek talep gördü ve değerlendirdik."

ara kazanma üzerine kurulmuş bir kulüp değiliz. Bizim kazancımız başarıdır. Sezon başından beri büyük bir operasyon algısı var. Beşiktaş onu satıyor, bunu satıyor deniyor sürekli. O zaman da açıkladım. Bizim kimseyi sattığımız yok."

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