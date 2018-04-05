Fikret Orman'dan flaş transfer açıklaması: Takımda görmek isterim!
Beşiktaş Başkan Fikret Orman, Demba Ba hakkında flaş bir açıklamada bulundu.
Sponsorluk anlaşma sonrası Vodafone Park'ta basın açıklamasında bulunan Fikret Orman gündemde olan transfer iddiaları hakkında da konuştu. Demba Ba'yı takımda tekrar görmek istediğini dile getiren Orman, "Demba Ba'nın sözleşmesi sona eriyor. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Talisca'nın geleceği hakkında da konuşan Orman, "Talisca için Benfica ile konuşacak bir şey yok. 31 Mayıs'a kadar kontratımız var. Zaten bonservisi konusunda 6 taksitle ödeme planlı mevcut." şeklinde konuştu.
Oğuzhan Özyakup hakkında çıkan transfer iddialarına da üstü kapalı cevap veren Orman, "Oğuzhan bizim evladımız. Beşiktaş şampiyon olacaksa ki olacak. En büyük pay da Oğuzhan'a düşüyor" dedi.
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