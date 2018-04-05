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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
05.04.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Fikret Orman'dan flaş transfer açıklaması: Takımda görmek isterim!

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Fikret Orman'dan flaş transfer açıklaması: Takımda görmek isterim!

Beşiktaş Başkan Fikret Orman, Demba Ba hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

Sponsorluk anlaşma sonrası Vodafone Park'ta basın açıklamasında bulunan Fikret Orman gündemde olan transfer iddiaları hakkında da konuştu. Demba Ba'yı takımda tekrar görmek istediğini dile getiren Orman, "Demba Ba'nın sözleşmesi sona eriyor. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Talisca'nın geleceği hakkında da konuşan Orman, "Talisca için Benfica ile konuşacak bir şey yok. 31 Mayıs'a kadar kontratımız var. Zaten bonservisi konusunda 6 taksitle ödeme planlı mevcut." şeklinde konuştu.

Oğuzhan Özyakup hakkında çıkan transfer iddialarına da üstü kapalı cevap veren Orman, "Oğuzhan bizim evladımız. Beşiktaş şampiyon olacaksa ki olacak. En büyük pay da Oğuzhan'a düşüyor" dedi.

 

Lampard'ın kariyerinden en özel kesitler burada!

O gerçek bir futbol efsanesi! Karşınızda Frank Lampard...2014 yılında Chelsea’den ayrılan ve Londra ekibinin tarihine adını altın harflerle yazdıran Frank Lampard, Premier Lig’de birbirinden önemli başarılara imza atarken S Sport İngiliz oyuncunun bu kariyerini ekranlara getirdi. 2001'de West Ham United'dan 11 milyon pound karşılığında transfer edildiği zaman maliyeti nedeniyle bazı otoriteler tarafından bu hamle eleştirilen Lampard, Chelsea ve Manchester City formalarını yıllarca başarıyla terletti. Lampard, Chelsea'de geçirdiği 13 yılda 211 gole imza atarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
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