Fikret Orman'dan flaş sözler! Quaresma, F.Bahçe, transfer...

İşte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Globalleşme stratejimizle beraber uluslararası markalarla işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Volvo, 2018-2019 sezonu sonuna kadar bizim partnerimiz olmuştur. Volvo’nun güvenlik, kalite ve çevreye duyarlılık özellikleri, Kulübümüzün ve Vodafone Park’ın temel özellikleri ile birbirine çok benzer. Volvo ile yaptığımız işbirliği, iki markanın da değerine yakışır örnek bir yol arkadaşlığı olacaktır. Allah utandırmasın, hayırlara vesile etsin. Güzel bir yol arkadaşlığı olacak. Bir dünya markası olan Volvo ile iyi işler yapacağımıza inanıyorum. İnşallah uzun süren birliktelik olur. Hayırlara vesile olsun.

QUARESMA AÇIKLAMASI...

Hangi cezamız indirildi bizim? Oyuncumuzun yaptığını tasvip etmiyorum. Quaresma çok tecrübeli oyuncu böyle hata yapmaması lazımdı. Beşiktaş'ın disiplin yönetmelikleri var. Biz gerekeni yapacağız. Oyuncumuzun bunlara imkan vermemesi lazımdı. Bu öz eleştirimiz. Kurullarımızla ilgili; başvuru yaptık. Sezon öncesi, 'Kibirli Beşiktaş' diye algı oluşturuldu, sonrasında 'Kollanan Beşiktaş' diye algı oluşturuldu. Beşiktaş ne zaman kollandı ki şimdi kollansın.

"BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK"

Buradan büyük laf etmenin lüzumu yok! Sonrasında hocam ve ben ceza alıyoruz. Sezon öncesi seyircisiz oynadık. Alternatifli bir kadro oluşturduk. Quaresma'nın yerine Lens oynayacak. O da en güzel şekilde görevini yapacaktır. Bu tablolar alıştığımız şeyler. Biz 2 yıl önce stadyumumuz yokken şampiyon olduk. Geçen sezon da aynı şeyler oldu. Bu sezon öncesi de söyledim. Bu takımın şampiyon olacağına inanıyorum. Hafta içerisinde Bayern Münih maçı olacak. Onları en güzel şekilde ağırlayacağız.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Beşiktaş mutluluktan beslenen bir camia. Bizler mutlu yüzler, gülen yüzlerden biliyorsunuz bizde seçim yok! Yeni öğrendim, Trabzonspor da seçim sürecine girdi. Bundan olabilir gerginlik. Fenerbahçe'yle ilgili artık konuşmak istemiyorum. Onlar rakibimiz değil, sıralama olarak söylüyorum. Allah işlerini rast getirsin bizimkini daha da rast getirsin. Polemiklere girmek istemiyoruz. Kalemşörleri tarafından bizi bazı şeylere çekmeye çalışıyorlar. Sizler de buradasınız gazetecinin tarafı olmaz. Gazeteci haber alır ve haberini yapar.

"KURULLAR BEŞİKTAŞ KONUSUNDA ÖN YARGILI"

Algılarla maç kazanılmaz. Maçlar sahada kazanılır. Kurulları Beşiktaş konusunda ön yargılı görüyorum. Ben değil bütün insanlar görüyor. Mustafa Öğretmenoğlu'nu tanımıyorum. Genç bir arkadaşımız. Maçı yönetmeden önce konuşmak yanlış olur. İlk defa atanmasında bir şeyler aramak istemiyorum. Biz çıkıp topumuzu oynayacağız, hakem de işini yapacak. Bunları umut ediyorum.

MERTCAN TRANSFERİ HAKKINDA...

Adamı (Atilla Türker) meşhur ettiniz. Dedikodular üzerinden meşhur olmaya çalışıyor. Beşiktaş emekçileri kaale alan kulüptür. Negredo'nun menajerini çağırdım, gelecek ve açıklama yapacak. Menajer yönlendirmeli yazılar bunlar. Biz, “Beşiktaş'ın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz” dedik. Vida'da 7 ay önce imza attık ve açıkladık. Bitmemiş strateji üzerinden yorum yapmak yanlıştır. Herkes işine gücüne baksın. Daha da fazla kimseye prim yaptırmayalım.

ŞENOL GÜNEŞ İLE GÖRÜŞMELERİ ÜZERİNE...

Beşiktaş bizim yuvamız. Ben de bu ailenin büyük babasıyım diyelim. Ben tesislere çok giderim. Zaman zaman Şenol ağabeyle de konuşurum. Zaman zaman bireysel oyuncu formuna dair konuşmalar yapıyorum. Camiamızda büyük bir kenetlenme var. Ben, 'Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanıyorum' dediğim zaman kafalarda soru işareti vardı. Artık o yok! Beşiktaş kadrosu Türkiye'nin en iyi kadrosu, bunu ben söylemiyorum. Bütün kamuoyu diyor.

"HAKSIZCA BİR ŞEY İSTEYEN NAMERTTİR"

Ben yayıncı kuruluş BeIN Sports'u Türkiye'ye girdiğinden beri çok destekliyorum. Yusuf Bey çok sevdiğim bir dostum. Onlardan bir şey istemek değil onlara nasıl yardımcı olabiliriz ona bakmak lazım. Birisinden haksızca bir şey isteyen namerttir.

"KİMSENİN GÜCÜNÜ YETMEZ"

Kurullar atamayla gelen bizler ise seçimle gelen yerleriz. Seçimle gelen yerlerde siyaset olur. Atamayla gelinen yerlerde bu olmaz. Sosyal medyada insanlar bir şey dedi diye kararlar verilmemeli. Beşiktaş taraftarını galeyana getirmeye kimsenin gücü yetmez. Beşiktaşlılık akıllılıktır. İnsanlar geçen sezon ve ondan önceki sezon sorunları kimse hatırlıyor mu? Biz o dönemde sıkıntılarla uğraştık.

"ALGIYLA BİR ŞEYLER OLMUYOR"

Yöneticiler çözüm bulur. Biz birlik olup hep beraber sahadaki işimizi yapacağız. Aykut Kocaman değerli bir rakibimizin hocası. Algı üzerinden oluşturacağınız şeyler sahada tutmuyor. Biz sahada güzel işler yapacağız. Algıyla artık bir şeyler olmuyor. Bundan sonra herkes işine baksın. Fenerbahçe, Akhisar'la maç oynuyor. Orada Beşiktaş'ın ne işi var? Aykut Hoca'nın babası çok iyi bir Beşiktaşlıdır ve divan üyemizdir.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI HER MAÇTA EKSTRA MOTİVASYON OLUYOR"

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra başarılı olmak zor oluyor. Vagner Love futbola yeni başlayan birisi değil. Kariyeri belli. Çok önemli bir oyuncu, Beşiktaş'ta defansif oynandığı için kendini gösteremedi. Beşiktaş yükseliş trendinde ve her derbi kendi içerisinde önemli. Beşiktaş'a karşı ekstra motivasyon her maçta oluyor, sadece derbilerde değil. Bursaspor maçında ve Konyaspor maçında da böyleydi. Beşiktaş büyük kulüptür, mücadele olacaktır.