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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Fikret Orman'dan flaş sözler! "Algı senaryosunu..."
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Futbol
18.02.2018 - 20:01, Son Güncelleme:

Fikret Orman'dan flaş sözler! "Algı senaryosunu..."

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bayern Münih karşılaşması öncesi BJK TV'ye flaş açıklamalarda bulundu. Orman,  "Algı diye bir  senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılı ama o başarılarını biz sahada çözeceğiz" diye konuştu.

Mert Közoğlu: Bayern Münih karşılaşması öncesi İstanbul'daki son çalışmayı siz de yakından takip ediyorsunuz. Bu tarihi mücadele öncesi neler söylemek istersiniz?

Fikret Orman: “Tarihimiz açısından önemli bir mücadele. Takım kadromuz tam olarak sahada, sakatımız yok. Oyuncularımın morali iyi. Biraz tabii Konya maçına üzüntülüler ama her maç bittikten sonra yeni bir maç başlıyor. Lig‘de daha çok maçımız var. Bizim buradaki direkt rakiplerimizin hepsiyle maçlarımız var. Bu hafta sonu da Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağız. Beşiktaş'ın kaybettiği bir şampiyonluk yok. Kimsenin de kazandığı br şampiyonluk yok. Daha önümüzde çok maç var. Onun için şu anda Lig değil de daha fazla Şampiyonlar Ligi‘ne konsantre olmamız lazım. Çok kaliteli, tecrübeli bir kadromuz var. Bunların hepsini, aşabilecek güçte olduğumuza inanıyorum. Futbol şansı yanımızda olsun. Allahtan Bayern Münih maçında yabancı bir hakem var. Hakem hakkında endişem de yok. İnşallah güzel bir maç olacak.”

Mert Közoğlu: Konyaspor mücadelesinde ilginç kararlar vardı. Ayrıca Kamuoyunda Beşiktaş kollanıyor diye bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ama bir yandan da bunlar yaşanıyor. Sizin görüşünüz nedir?

Fikret Orman: “Başarılılar. Algı diye bir  senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılı ama o başarılarını biz sahada çözeceğiz. Bizim işimiz orası.  Bununla alakalı bir açıklama yapacağım. Şu anda Bayern Münih maçının önüne geçmesini çok doğru bulmuyorum. Beşiktaş camiası olarak şu anda Bayern Münih maçına konstantre olalım. Salı akşamı inşallah maç bittikten sonra döneceğiz. Çarşamba veya Perşembe bununla ilgili bir açıklama yaparım. Her şey kamuoyunun ortasında gelişiyor. Bizim de söyleyecek laflarımız var. Benim netice itibari ile şu anda iki sorumluluğum var. Ama benim esas sorumluluğum Beşiktaş'tır  Ben Beşiktaş başkanıyım. Türk sporuna hizmet etmek bir tek benim görevim değil, herkesin görevi. Ben baktığım tüm açılara Beşiktaş açısından bakarım. Onunla alakalı söyleyeceğim lafları da hiç çekinmeden söylerim. (Ajansspor)

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