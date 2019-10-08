Fikret Orman'dan flaş karar! Yarın...
Beşiktaş başkanı Fikret Orman, yarın saat 11.30'da Vodanfone Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek.
Beinsports'un haberine göre Orman yarın saat 11.30'da Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek.
Orman, Vodafone Park'ta 1-1 biten Başakşehir maçının ardından başkanlığı bırakmayı düşündüğünü belirtmiş ve 4-1 mağlup olunan Trabzonspor deplasmanına da gitmemişti.
Başkan Orman'ın yarınki basın toplantısında başkan adaylığını açıklama ihtimalinin olduğu belirtiliyor.
Fikret Orman'ın düzenleyeceği toplantıda, basketbol takımının sponsorluk anlaşması ile alakalı bilgiler de vermesi bekleniyor.
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