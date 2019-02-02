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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.02.2019 - 01:56, Son Güncelleme:

Fikret Orman'dan birlik çağrısı

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Fikret Orman'dan birlik çağrısı
"Artık iyi niyet aramıyoruz!" Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hakemler ve VAR uygulaması hakkında çok sert açıklamalar yaptı. İzlemek için videoya tıklayınız...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı camiaya seslenerek başarıya ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini kaydetti. 

Fikret Orman, Beşiktaş dergisinin şubat sayısındaki yazısında, camia olarak bütünleşmenin önemine dikkati çekti. 

Beşiktaş'ı diğer kulüplerden üstün kılan özelliğin, kültür ve değerleri olduğunu aktaran Orman, "Emeğe saygı duymak, dürüstlük ve olduğumuz yeri hak etmek, geleneğimizin öne çıkan özellikleridir. Bu erdemlerimizle Beşiktaş aşkımızı bütünleştirerek verdiğimiz mücadelenin bize yeni zaferler, başarılar, şampiyonluklar getireceğine inancım sonsuz. Ama bunlara ulaşmak için sabretmek ve mücadele eden takıma şans tanımak gerekmektedir." ifadelerini kullandı. 

"Devre arasında futbol takımımıza katkıda bulunacak ve sistemimizi bozmayacak transferler yapmak istedik." sözlerini kullanan Orman, şunları dile getirdi: 
"Bu doğrultuda bazı oyuncularımızla yollarımız ayrılırken, takımımıza güç katacağına inandığımız futbolcuları kadromuza kattık. Bu vesileyle aramızdan ayrılan oyunculara yeni kariyerlerinde başarılar dilerken, ikinci yarıda formamızı terletecek olan kardeşlerime de 'Hoş geldiniz' demek istiyorum. Armamızı gururla taşıyan tüm takımlarımıza ikinci yarıda başarılar diliyorum." 

Yazısında, "Beşiktaş için hedeflerimiz, hayallerimiz bitmez." ifadesine yer veren Fikret Orman, camiaya "Kulübümüze hizmet etmekten başka beklentisi olmayan bizlerin tek isteği, Beşiktaş’ın aydınlık yarınlarıdır. Beşiktaş'ımızın şanlı tarihine yeni başarıları sizlerle birlikte yazacağımıza inancım sonsuz. Hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberlik içerisinde kulübümüze ve takımlarımıza destek olmanız, tüm camiamızdan en büyük isteğimdir." şeklinde seslendi. 

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