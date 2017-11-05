Fikret Orman'dan Aşkın'a ziyaret

Beşiktaş Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Orman'ın yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil ve Metin Albayrak'la İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ı makamında ziyaret ettiği belirtildi. Orman'ın BJK TV’ye yaptığı açıklamada, "Hüseyin Aşkın, iyi bir devlet adamı ve Beşiktaşlı. Kendisini çok seviyoruz. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik." ifadelerini kullandığı bildirildi

Orman'ın Aşkın'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

- Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneği

Orman'ın Ege Beşiktaşlı İşadamları Derneği’ni ziyaret ettiği ve dernek başkanı Mahir Kaplan’a yakın zamanda vefat eden annesi için taziyelerini ilettiği kaydedildi. Dernek başkanı Mahir Kaplan ve dernek üyeleriyle sohbet eden Orman, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhabir : Ali KorkmazYayınlayan : Yasin Tuncer