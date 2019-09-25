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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.09.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Fikret Orman'dan Abdullah Avcı'ya: Sen görevine devam et

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Fikret Orman'dan Abdullah Avcı'ya: Sen görevine devam et

Fikret Orman, istifa kararının Avcı'yı etkilememesini isterken, "Sen görevine aynı şekilde devam et" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Orman bir araya geldi. Fikret Orman, istifa kararının Avcı'yı etkilememesini isterken, "Sen görevine aynı şekilde devam et" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifa kararının ardından Abdullah Avcı'nın durumu da kafalarda soru işareti bıraktı. Ligde henüz 5 haftanın geride kalmasının ardından başkanın istifası sonucunda, Avcı'nın geleceğiyle ilgili birçok senaryo gündeme gelirken, tecrübeli çalıştırıcı ve Fikret Orman, dün akşam Orman'ın evinde bir araya geldi. Yöneticilerin de yer aldığı toplantıda Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın görevine aynı şekilde devam etmesini isterken, "Sen takımı Trabzonspor maçına hazırla. İdari konular takımı etkilemesin" ifadelerini kullandı.

Gözler Kulüpler Birliği'nde

Beşiktaş Başkanlığı’ndan istifa edeceğini açıklayan Fikret Orman, bu istifasıyla Kulüpler Birliği Başkanı unvanından da istifa etmiş olacak. Kulüpler Birliği Vakfı’nda yeni başkanın kim olacağı ise merak konusu.

Beşiktaş’ta Fikret Orman’ın istifa kararı almasının ardından gözler Kulüpler Birliği’ne çevrildi. Kulüpler Birliği Vakfı’nın da başkanlığını yapan Orman’ın görevden ayrılması durumunda, vakıf seçime giderek yeni başkanını seçecek. Kulüpler Birliği’nde başkan vekili olan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, şu anda kendilerinin de beklemede olduğunu belirterek, “Öncelikle başkanın kararını açıklaması lazım. Süreci bilmiyoruz. Hemen mi bırakacak bilmiyoruz. Dolayısıyla işin Beşiktaş boyutu hallolmadan Kulüpler Birliği konusunda bir şey söylememiz doğru değil. Vekili olarak bana da bir şey söylenmedi. Fikret Başkan’ın görevi bırakması durumunda, aynı Dursun Özbek döneminde olduğu gibi yine bir seçim yapılır ve Kulüpler Birliği Başkanı belli olur” ifadelerini kullandı.

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