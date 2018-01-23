Fikret Orman'da son dakika! Resmen duyurdu...

Kulüpler Birliği Başkanlığı için baş döndüren bir trafik yaşandı... Önce Osmanlıspor bir bildiri yayınlayarak Dursün Özbek’ten boşalacak olan Kulüpler Birliği Başkanlığı için Fikret Orman’ı destekleyeceğini açıkladı.



Bu kulübün ardından Kayserispor ve Malatyaspor’da adaylarının Fikret Orman olduğunu bildirdiler. Konu ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansına bir açıklama yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “İstanbul Kulüpleri yani Fenerbahçe ve Galatasaray daha önce başkanlık yaptı. Fikret Bey de arzuluyor. Biz de kendisinin başkan olmasına sıcak bakıyor, istiyoruz. Eğer Fikret Bey hayır derse Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’yı da destekleriz” dedi.



Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de DHA’ya konuştu. Gevrek “Adayımız Fikret Orman. Orman’ı destekliyoruz” dedi. Bu gelişmelerin ardından Hürriyet Fikret Orman’a aday olup olmayacağı sorusunu yöneltti.



Orman şu açıklamayı yaptı:

“ Kendimi Türk futboluna adamış biriyim. Değerli başkanların düşünceleri beni çok memnun etti. Türk futboluna hizmet etmek en büyük arzum. Her zaman söylüyorum, sadece Beşiktaş’ın iyi olması yetmez. Tüm takımlarımızın daha iyi olması gerekiyor. Marka değerimiz açısından bu çok önemli. Birkaç kulüp başkanı ile daha konuşup Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı için adaylığımı açıklayacağım”

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