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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
26.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fikret Orman'da karar günü!

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Fikret Orman'da karar günü!

Beşiktaş’taki sürecini tamamladığını açıklayan Fikret Orman, bugün yönetim kurulunu olağanüstü toplayacak. Toplantıda kulübün olağanüstü seçim sürecine dair yol haritası da belirlenecek. Fikret Orman’dan sonra Serdal Adalı ya da divan başkanı Tevfik Yamantürk geçici olarak başkanlık koltuğuna oturacak.

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında yaptığı sürpriz açıklamayla Beşiktaş’taki sürecini tamamladığını açıklayan başkan Fikret Orman, bugün yönetim kurulunu olağanüstü topluyor... Vodafone Park’ta saat 11.00’de gerçekleştirilecek toplantıda, bundan sonra izlenecek yol haritası da belirlenecek. Tüm yöneticilerin tam kadro katılacağı toplantıda Fikret Orman, aldığı kararı açıklayacak ve seçim sürecinin izlenecek yönetimi belirleyecek. Bugün ya Orman, yönetim ile birlikte istifa edecek ya da sadece Orman... Bu durumda iki ayrı tablo ortaya çıkıyor.

Toplu istifa olursa...

Beşiktaş’ın tüzüğünün 36. maddesinin (c) fıkrasına göre sadece kulüp başkanı görevini bırakırsa, olağan seçime 6 aydan fazla süre olduğu için, ikinci başkan başkanlığında 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurula gidilecek. Bu durumda koltuğa Serdal Adalı oturacak. Ancak bugün tüm yönetim kurulu istifa eder ve yedeklerle de çoğunluk sağlanamazsa, bu durumda (d) fıkrasına göre başkanlık koltuğuna divan başkanı Tevfik Yamantürk oturacak ve kulübü seçime divan yönetimi götürecek.

Abdullah Avcı ne yapacak?

Fikret Orman’ın görevi bırakacağını açıklamasıyla teknik direktör Abdullah Avcı’nın da akıbeti merak konusu oldu. Siyah beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı’nın Orman’ın kararını yönetici Ahmet Kavalcı’dan öğrendiği belirtilirken, kendisinin de istifa kararı aldığı iddia ediliyor. Ancak Başkan Fikret Orman’ın Abdullah Avcı’dan istifa konusunda acele etmemesini ve seçim sürecine kadar siyah beyazlı takımın başında kalmaya devam etmesini istediği öğrenildi.

ABDULLAH AVCI YÖNETİMİN TAVRINI BEKLEYECEK

Fikret Orman’ın görevi bırakacağını açıklamasıyla teknik direktör Abdullah Avcı’nın da akıbeti merak konusu oldu. Avcı, Orman’ın kararını yönetici Ahmet Kavalcı’dan öğrendi. Avcı da istifa kararı aldı ama Orman’ın takımın başında kalmaya devam etmesini istediği öğrenildi. Süper Lig’in ilk 5 haftasında sadece 5 puan toplayabilen siyah beyazlılar, bu hafta Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak
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