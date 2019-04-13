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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
13.04.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

Fikret Orman'a sert sözler: Kulüp batacak

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Fikret Orman'a sert sözler: Kulüp batacak

Beşiktaş eski Asbaşkanı Levent Erdoğan, kulübün içerisinde bulunduğu mali durum, 12 Mayıs'ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul ve Fikret Orman'a dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan Levent Erdoğan, göreve geldiklerinde 430 milyon TL olan borcun 3 milyar TL'ye dayandığını ve bu paranın yıllık faizinin 200 milyon TL olduğunu söyledi.

Başkan Fikret Orman'a çok sert sözlerle yüklenen Erdoğan, yeni yapılan statla gurur duyduklarını ancak bu hamlenin kulübü büyük bir mali sıkıntıya soktuğunu ifade etti. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin başkan adayı olacağına yönelik iddiaları da değerlendiren Levent Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"BORÇ İLE STAT YAPMAYI ZAFER OLARAK GÖRMÜYORUM"

Bu lafları ikide bir söylemekten başka yeni bir cümlesi yok. Beşiktaş'ın stadıyla gurur duyuyoruz, hepimiz duyuyoruz. Ancak biz Fikret Orman Bey ile birlikte yönetime geldik. Yönetime gelirken ilkemiz ve bizi destekleyen taraftarın arzu ettiği şey borcu azaltmak ve ortadan kaldırmaktı. Hatta o zamanki borç 430 milyon TL idi ve bunun 100 milyon TL'si sayın Yıldırım Demirören'e ait idi. Biz FEDA yılı diye geldik, FEDA yılı olarak 400 bin TL'lik forma satabildik. Onun da 300 bin TL'lik kısmı yolsuzluk oldu. Mahkemeye verildi, bir şey anlamadık. Girdiğimiz sloganla ilgili olarak hiçbir şey yapılmadı. Herkesin stadını devletimiz yaparken, biz borç harç içerisinde bu stadı yapmayı bir zafer olarak kabul etmiyorum.

"BORÇ 3 MİLYAR TL'YE DAYANDI"

Buradan sıradan başlarsak Rize'nin, Ordu'nun, Kayseri'nin, Konya'nın herkesin stadı var ve bunların hepsini devlet yaptı. Biz de devletin bir kulübüydük. 'Stadı ben yaptım' diye stadı borcun en batak noktasına getirmenin ne derece zafer olduğunu takdirlere bırakıyorum. 430 milyon TL olarak aldığımız borç neredeyse 3 milyar TL'ye yaklaşmış durumdadır. Açık bir hesap göremiyoruz. Borcun 4 milyar TL'ye dayandığı iddiaları da doğru olabilir. Sen kulübü bu kadar borca sok, sonra da meydanlara çıkıyor başkanlarımız 'erkek olan gelsin' diyor. Kulübün anasını ağlat, borca sok ondan sonra oraya gelecek adam ne yapsın senin borçlarını, pisliklerini mi temizlesin? Sayın başkan bu borçları ödemeden, bir formülünü bulmadan da gidemez.

Fikret Ormana sert sözler: Kulüp batacak

"KİMSEYE 'HODRİ MEYDAN' DİYEREK MEYDAN OKUMASIN"

Bu borçların sorumlusu kendisidir. Bu borçları ödeyecek. Batır, onları kır, onları çolak yap ondan sonra da bilek güreşine davet et. Bunu konuşurken tüylerim ürperiyor. Kapıdan içeri girerken işçiler, çalışanlar, futbolcular yakana yapışacak. Fikret Orman stadı cebinden mi yaptı? Bunların hepsini borçlanarak yaptı. Artık tefecilere kadar düştük. Yıllık faiz 200 milyon TL. Hangi para ile bunu ödeyecek? Kimse aday olamaz. Bir kere kanunen yasak, kimse kişisel parasını da hibe edemez. Ali Koç buna dayanamadıktan sonra kim dayanacak? Ali Koç bile kampanyalar açtıktan sonra kim getirecek bu parayı verecek? 200 milyon TL yalnız yıllık faizi. Sayın başkana rica ediyorum bir daha lütfen kimseye 'hodri meydan' diyerek meydan okumasın. Kulübe başkalarının başkan adayı olma şansını borçlarla yok ettikten sonra 'hodri meydan' deme. Çık ve bunu temizle, buna da mecbursun.

"BORÇLARIN SİLİNMESİ LAZIM"

Hodri meydan diye ses çıkarıp, birisi de boş bulunsun aday olsun da kendisi yoluna baksın diye bekliyor. Birisi üstlenmeye kalksa 6 ay sonra kaçmaya yer arayacaktır. Bu yalnız Beşiktaş'ta değil. Bu borçlar bir kuvvet tamamen silinmedikten sonra bu kulüplerin sonu çok kötü olacaktır. Ötelenmesi bile olmaz. Ondan sonra herkes kendi bütçesi doğrultusunda hareket etmeli ki yeni borçlanmalar olmasın. Bununla ilgili zaten bazı kanun maddelerinde değişiklik yapıldı. Her yönetim kendi bulunduğu devreden sorumlu olsun. Demek ki bu kanunun işlediğini düşünsek Fikret Orman 3 milyardan yönetimle beraber sorumlu olması lazım.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN ADAYLIĞI HAKKINDA...

Ahmet Nur Çebi kardeşimiz de yönetimlerin içinde bulunduğu sıkıntıları biliyor. Ben bile bile bu işe talip olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu bir matematik olay. Dilerim ki bu olayda aday olacak kişi şu borçları şu şekilde öderiz diye bir ihtimal ortaya getirse, geceleri uykumuz kaçmayacak bir Beşiktaşlı olarak. Sayın başkan nutuklarını dikkatli atsın. Bu borç onun külfetidir. Stat Beşiktaş'ın övüneceği şey ama kendisinin borçlanmasına sebep olduğu bir yerdir. Bugün bizi çıkmazın içine sokmuş durumdadır. Yoksa devletimiz her kulübün stadını yaptığı gibi bizim stadımızı da yapardı. Diğer kulüplerin statlarının hiçbiri bizimkinden aşağı değil. Bu olaylar hepimizin uykularını kaçıran olaylardır. Bizi bu durumdan acilen çıkarmalıdır.

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