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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.03.2019 - 22:36, Son Güncelleme:

Fikret Orman: "Yeniden yapılanmaya gideceğiz"

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Fikret Orman: "Yeniden yapılanmaya gideceğiz"

Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcıları Derneğinin (BESİYAD) 3. kuruluş yılı balosu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bilkent Otel'de düzenlenen organizasyonda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da hazır bulundu.

Katılımcılara hitap eden Orman, "Mali olarak döviz kurlarından dolayı bu yükü kaldırmamız artık zor. Önümüzdeki sezondan itibaren yeniden yapılanmaya gireceğiz. Önemli olan Beşiktaş'ın duruşudur, marka değeridir. Hep beraber ona sahip çıkmamız gerekiyor. Beşiktaş'a ve bizlere sahip çıktığınız sürece de bu iş daha büyüyerek devam edecektir." diye konuştu.

Derneğin 3. kuruluş yıl dönümünü kutlayan başkan Orman, şunları söyledi:

"Çok çabuk geçen bu 3 yılınızı camia başkanı olarak tebrik ediyorum. Çok zor günlerden geldik. Çok zor süreç yaşadık. Hakikaten o zor süreçleri iyi yöneterek geldik. Bu zor süreçte her zaman yanımızda olan Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş ailesine çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bunların hiçbirini başaramazdık. Bize güvendiler ve çok önemli işler yaptık. 7 senede geldiğimiz noktada ve şu anda Türkiye'nin özellikle ekonomik olarak geldiği noktada bir gerçeğimiz var. Yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var."

Yakında genel kurulları olduğunu hatırlatan Fikret Orman, "Biliyorsunuz kartalın en büyük özelliği, belirli bir yaşa geldikten sonra taşlarla gagasını kırıp, kendisini yenilemesidir. Biz de o yenileme sürecine girmek zorundayız." diyerek sözlerini tamamladı.

BESİYAD Başkanı Ahmet Münir Yaşar da konuşmasında, katılımcılara teşekkür ederek, "Beşiktaş bir kültür, bir yaşam biçimi, hayata karşı güçlü dokunuştur. 116 yıllık bir kültür. Bugün bizim gecemiz. Beşiktaş'ı bilmeden Beşiktaş'ı yaşayabilmek mümkün değil. Üst kimliğimiz Türkiye Cumhuriyeti, alt kimliğimiz de Beşiktaş'tır. Biz takım tutmuyor, aidiyetini yaşıyoruz. Aşkımızın peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Fikret Orman'a çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

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