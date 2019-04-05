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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
05.04.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Fikret Orman: "Yeni teknik direktörü seçimden sonra açıklayacağız"

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünü başkanlık seçiminden sonra açıklayacaklarını ve netleşmiş bir isim olmadığını söyledi. 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Artvin’in Hopa ilçesinde Beşiktaşlı bir iş adamını katkılarıyla yapılan anaokulu açılışına katıldı. Burada düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için isminin geçmesi ile ilgili açıklama yapan Orman, “Federasyon seçimi 1 Haziran’da, o zamana kadar çok süre var. O işlerin altından çok sular akar” dedi. 

“Yeni teknik direktör seçimden sonra açıklayacağız” 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in A Milli Futbol Takımı’nın başına geçmesinin ardından yeni teknik direktör kim olacak sorusu üzerine Başkan Orman, “Şu an Beşiktaş’ın seçimi var. Seçimden sonra açıklayacağız. Aklımızda netleşmiş bir isim yok” diye konuştu. 

Fikret Orman: Yeni teknik direktörü seçimden sonra açıklayacağız

“Dorukhan ile ilgili gelen resmi bir teklif yok” 

Genç futbolcu Dorukhan Toköz için tekliflerin geldiği haberlerinin yazıldığını fakat kendisinin bilgisi olmadığını belirten Fikret Orman, "Geçen senede Vida 25’e gitti, 35’e gitti denildi. Şimdi Dorukhan başladı. Beşiktaş'a gelmiş resmi bir teklif yok” şeklinde konuştu. 

Başkan Fikret Orman son olarak Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’nın bugün doğum günü olduğunu hatırlatarak, “Allah gani gani rahmet eylesin. Camiamızın önemli bir ismiydi. Bugünde burada bir okul açtık. Bir sınıfa onun ismini verdik. Güzel oldu, onu da yad etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

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