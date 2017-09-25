Fikret Orman: Yapılanlar ayıp

Orman, Fenerbahçe ile oynanan olaylı derbi hakkında da çarpıcı ifadelerde bulunurken asıl konuşmayı Çarşamba günü gerçekleştirilecek sponsorluk anlaşmasında yapacağını açıkladı.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları:

"Yarın Beşiktaş'ın çok önemli bir maçı var; Leipzig ile. Bu nedenle Fenerbahçe maçını bugün konuşmayacağım. Çarşamba günü sponsorumuz Temsa ile bir basın toplantımız var. O toplantıdan sonra Fenerbahçe maçını konuşuruz. Futbol takımının bir lideri var. O da Şenol Güneş. Dolayısıyla ben o tarafa müdahale etmem. Onları motive etmeye çalışmam."

'Quaresma'ya yatıştıramadım'

"Beşiktaş dünya standartlarında yönetiliyor. Bu yüzden oyuncularla fazla temasım yoktur.Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartı Quaresma'ya hiç yakıştıramadım."

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"Caner Erkin'le de maçtan hemen sonra konuştum. Onlar benim ailemin bir parçası. Hepsi himayem altında. Ama yapılanlar ayıp... Beşiktaş iki sene üst üste şampiyon olunca, üçüncü kez şampiyon olması engellenmesi gereken bir kulüp gibi görülmeye başladı."

'Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz'

"Bizi aşağı çekmeye çalışacaklardır. Güç birlikleri olacaktır ama biz işimizi iyi yapmaya devam edeceğiz. 10 milyon nüfuslu Portekiz'in 3 büyük kulübü de Şampiyonlar Ligi'nde. Bizim de artık en az iki takımımız orada olmalı. Biz Fenerbahçe ile 110 senedir maç yapıyoruz. 110 sene daha yapacağız. Ama Leipzig ile bir daha ne zaman yapacağımızı bilemem."

'Çarşamba günü hesap veririz'

"Seviyenin düşürülmesiyle beraber bunlarla muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Çarşamba günü hepsine cevap veririz. Şu anda dünyada en çok konuşulan Türk takımı Beşiktaş. Dünyanın en iyi müslüman takımı da Beşiktaş."

"Spor kültürünü oluşturmak lazım. Bizde çocuklara 1,5 saat spor yap diye müsaade edilmiyor. Ne zaman ders çalışacaksın deniyor. Türkiye'nin her yerine dünyanın en iyi statları yapıldı. Devlet yaptı hepsini. Biz hariç. Aynı ırktan olan Almanya'da Tokatlıyla Artvinli evlenmiş ve çocukları futbolcu oluyor da, Türkiye'de doğan neden olamıyor?"

'Video hakem olsaydı...'

"Biz gerçek bir dünya kulübü olmak istiyoruz. Amacımız bu. Başkalarının amacı ise bizi yenebilmek. Video hakem sistemi olsaydı, derbinin sonucu farklı olurdu. Sayılmayan golümüz goldü sonuçta."

'Günü geldiğinde...'

"Oğuzhan ve Tolgay'ın sözleşmelerine bakacağız. Bizde her şey planlıdır. Günü geldiğinde bakarız."