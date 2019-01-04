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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
04.01.2019 - 20:41, Son Güncelleme:

Fikret Orman ve Umut Güner'den kampa ziyaret

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Fikret Orman ve Umut Güner'den kampa ziyaret

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin salonunda yarım saatlik çalışmanın ardından siyah-beyazlılar, otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık idman gerçekleştirdi.

İdman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından yenilenme koşusuyla sona erdi.

Yeni transfer Burak Yılmaz, sakatlığı bulunan Mertcan Açıkgöz ile kampa bugün katılan Gary Medel kondisyoner eşliğinde yaptıkları koşu ve ısınma hareketlerinin ardından antrenmandan ayrıldı.

İdmanın bir bölümünü Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve asbaşkan Umut Güner de izledi.

- Kamp bitiş tarihi öne alındı

İzinli olan Loris Karius antrenmana katılmazken, Alman kalecinin bu gece Antalya'ya geleceği ve yarın yapılacak antrenmanda yer alacağı belirtildi.

Öte yandan siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kamp bitiş tarihinin 15 Ocak'tan 12 Ocak'a alındığı bildirildi.

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