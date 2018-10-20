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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.10.2018 - 22:17, Son Güncelleme:

Fikret Orman: "VAR'In çalıştığı bir maç olsun"

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Fikret Orman: "VAR'In çalıştığı bir maç olsun"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin, "VAR'ın çalıştığı bir maç olsun." dedi.

Fikret Orman, Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünlerinin satıldığı "Kartal Yuvası"nın 2018/2019 sonbahar kış koleksiyonunun tanıtımında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Göztepe ile yapacakları maçın güzel geçmesi temennisinde bulunan Orman, "VAR'ın çalıştığı bir maç olsun. Adaletli, sahada oyunların skoru belirleyeceği bir maç olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takımda sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili de konuşan Orman, "Önümüzde yaklaşık 8 ay gibi bir süreç var. O zamana gelene kadar bir defa ligde ve Avrupa'da işimize bakalım. Şu anda sözleşmesi biten değil, sözleşmesi devam edip bizden para alan oyuncuların karşılıklarını verecekleri bir Beşiktaş takımı var. İlk etapta onu konuşmanın daha doğru olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, fikstürle ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Oradaki sıkışıklık bir tek Beşiktaş takımından kaynaklanmıyor. Galatasaray'ın da zor bir fikstürü var. Federasyon da iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sonucunda biz perşembe oynarken, Galatasaray salı günü oynuyor. Bu sene kupada yokuz ama Galatasaray var. Beşiktaş geniş bir kadroya sahip. Zaten bunun için yapılmış. Bu bir tek Beşiktaş'a özgü değil. Avrupa'daki birçok takım yoğun bir fikstürle oynuyor."

Öte yandan, koleksiyonun tanıtımından elde edilecek gelirle alınacak olan akülü araba ve tekerlekli sandalyelerin, Sevgi Tohumları Özel Eğitim Okulunun katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.

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