Fikret Orman: "Transfere ihtiyacımız yok"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFikret Orman: "Transfere ihtiyacımız yok"
GeriFutbol Fikret Orman: "Transfere ihtiyacımız yok"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
10.01.2019 - 18:06, Son Güncelleme:

Fikret Orman: "Transfere ihtiyacımız yok"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fikret Orman: "Transfere ihtiyacımız yok"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir mekan açılışı için geldiği Isparta'da transfere ihtiyaçları olmadığını, belki sağ beke bir futbolcu alabileceklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün toplanma yeri olarak faaliyet gösterecek No: 1903 isimli mekan açılışı için Isparta’ya geldi. Kentte ilk olarak Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nu makamında ziyaret eden Orman, gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Hayırlı bir iş için Isparta’ya geldiklerini belirterek konuşmasına başlayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Isparta'yı çok sevdiklerini ve burada çok sayıda taraftarlarının olduğunu söyledi. Taraftarla buluşmaktan dolayı büyük keyif aldıklarını dile getiren Orman, taraftarın enerjilerini aldıklarında bu durumun kendilerine moral olduğunu kaydetti.

“Şu anda Beşiktaş'ın almaktan çok satmaya konsantre olacağı bir durum söz konusu”

Gazetecilerin transfer çalışmaları hakkındaki sorularını değerlendiren Orman, "Şu andaki kadromuzda bizim çok bir transfer ihtiyacımız yok. Belki, sağ bek transferi yapacağız. Onun haricinde bir transfer ihtiyacımız bulunmuyor. Hatta, takım kadromuzda çok fazla sayıda oyuncumuz var. Bazı oyuncularla da ayrılmak istiyoruz. Şu anda Beşiktaş'ın almaktan çok satmaya konsantre olacağı bir durum söz konusu. Türkiye'nin de gerçekleri var. Kulüplerimiz büyük borç altında; biliyorsunuz Kulüpler Birliği ile de bunların yapılandırmasını için uğraşıyoruz. Ülkemizin her tarafında da dövizin artmasıyla beraber bir kriz durumu var ticarette. Kulüplerinde giderleri dövizle olduğu için bunu daha fazla yaşayan kurumlar. Onun içinde birçok şeyler yazılıyor, çiziliyor. Bu transfer haberlerinin yüzde 80-90'nına itibar etmeyin, futbol küçük bir aile. Bazı zaman birilerini görüyorsunuz haber yapılıyor. Bazen bir restoranda birisiyle karşılaşıyorsunuz ‘Onu transfer etti’ deniliyor. Bunların gerçekle bir alakası yok. Geçenlerde İtalya seyahatimizde orta saha oyuncusunu Beşiktaş'a getirdiler. O da orada tesadüfen karşılaştığımız kişiler oldu. Beşiktaş'ın orta saha mevki oyuncu sayısı 3. Beşiktaş’ın orta sahasında olan orta saha sayısı ise 8'e yakın oyuncu sayısı var. Bu 8 kişiden 3'ü oynayacak. Bunu 9-10 yapmak maliyeti artırmaktan başka bir şey değil. Basın mensuplarına söyleyeceğim şu; biraz daha mantıklı tahminlerde bulunulursa daha iyi olur. Devre arası ve sözleşmesi biten oyuncuların da önümüzdeki sezon için artık imza atma durumuna geldikleri için sezon sonu için de hareket ediyoruz. Ben ne zaman seyahate gitsem herkes transfer diyor. Şuanda Beşiktaş'ın gündeminde büyük bir transfer yok. Lig biter bitmez en çok ihtiyacımız olan santrfor ve stopper mevkisinde oyuncuları aldık. Şuanda da kamptalar. Belki sağ bek transferi yapabiliriz” diye konuştu.

“Ziraat Bankası gelip kulüplerin borcunu ödeyecek diye bir şey konusu değil”

Kulüpler Birliği Vakfı çalışmalarıyla ilgili, Ziraat Bankası ve kulüplerin borç sorunları hakkındaki soruyu da cevaplayan Başkan Orman, “Kamuoyuna yanlış intikal ediliyor. Sanki, Ziraat bankası bütün kulüplerin borçlarını üzerine alacak. Böyle bir durum yok. Bizim kulüpler birliğine başkan olduktan sonra başladığımız bir programdı. Bugün oluşan bir şey değil. Amaç şu; büyüyen borç yapısını kulüplerde disiplin altına almak ve borcu aşağıya çekmek. Onun içinde bazı kurallar getirmemiz lazım. Bu kuralları da bazı kredileri de dahil olmak üzere bunları raptı zapta almaya çalışıyoruz. Kamuoyuna yansıyan algı şu, Ziraat Bankası gelip kulüplerin borcunu ödeyecek. Böyle durum söz konusu değil. Ülkemizin durumu ortada. Onun için Bizim ve Ziraat Bankasının öyle temennisi yok. Amaç, futbolun borç yapısını daraltmak azaltmak ve senelere sahil olarak da kulüpleri borçsuz hale getirebilmek. Bunun için yapılan çalışmadır” şeklinde konuştu.

“Bütçemizi daha da daraltmamız lazım”

"Beşiktaş’ta Pepe ve Negredo gibi çok yüksek maliyetli oyuncular gitti. Bundan sonraki süreçte ucuz maliyetli transferlere mi yöneleceksiniz?" şeklindeki soruya da Fikren Orman, şöyle cevap verdi:

“Zapata’nın sezon sonu sözleşmesi bitiyor hem de yaşı bizim açımızdan soru işareti. Onun haricinde ihtimal olabilir mi, olabilir. Futbol da bugünden yarına her şey hızlı değişebilir. Taraftarlarımız, özellikle genç nüfus sansasyonel isimleri bekliyor. Bugün Türkiye’de bir sene öncesine rağmen döviz çok arttı. Bütün giderlerimiz döviz, gelirlerimiz ise Türk Lirası. Bu maliyetlerle kulüp bütçemizi daha da daraltmamız lazım. Biz de o doğrultuda gideceğiz.”

“Şenol Hoca’nın kontratından daha önemlisi Beşiktaş’ın ikinci yarıdaki performansıdır"

Teknik Direktör Şenol Güneş ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalanıp imzalanmadığı yönündeki soruya da karşılık veren Orman, “Şenol Hoca çok kıymetli bir hocamız. 4’ünca sene oldu bu sene. Beşiktaş tarihinde Gordon Milne'den sonra en uzun süre çalışan teknik direktör. Şenol Hocanın da kendi kariyerinde en uzun çalıştığı kulüp burası. Demek ki bir memnuniyet var. Biz, hocamızdan, hocamız bizden memnun. Benle kişisel bir ilişkisi de çok yüksektir. Birbirimizi severiz ve sayarız. Şuanda Beşiktaşta Şenol Hoca'nın kontratından daha önemli konuşulması gereken şey, ikinci yarıdaki Beşiktaş’ın performansıdır. Ona konsantre olmamız gerekiyor. Ben de hocamızda ona konsantreyiz. Ondan sonrakiler aile içerisinde çözeceğimiz şeyler” ifadelerine yer verdi.

Başkan Orman, daha sonra Isparta Valisi Seymenoğlu’na, arkasında ‘Ömer Seymenoğlu’ yazılı Beşiktaş forması hediye ederek, kendisiyle bir süre sohbet etti.

Seymenoğlu: “Gençlere sporu sevdirebilmek bizlerin asli görevi”

Beşiktaş Başkanı Orman’a yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür eden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da, “Bizleri çok mutlu ettiler. Tüm spor kulüpleri bizler için, özellikle yöneticiler için özeldir. Gençliğimize, çocuklarımıza sporu sevdirebilmek, sporla uğraştırabilmek zaten yöneticiler olarak bizlerin asli görevleri. Aksi takdirde gençlerimiz olumsuz işlerle meşgul olmak durumunda kalıyorlar. Onun için ben de il Valisi olarak her fırsatta, her an amatör spor kulüpleri ve profesyonel spor kulüpleri için elimizden gelen gayreti, desteği vermeye çalışıyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Euroleague'de haftanın MVP'si Papanikolaou

Rizespor'dan ayrıldı, yeni adresi Adana Demirspor oldu!

Lucescu’dan Sivasspor kampına ziyaret!

17. haftanın 'en değerli' oyuncusu Papanikolaou!