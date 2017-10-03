Fikret Orman, Talisca - Caner kavgası için devreye girdi

Trabzonspor maçı sonrasında Beşiktaş soyunma odasında Caner Erkin ve Anderson Talisca arasında yaşanan kavga olayına şu anda Brezilya’da bulunan başkan Fikret Orman’ın el koyduğu öğrenildi... Futbolcu bakmak için Güneş Amerika’ya giden Orman’ın, iki futbolcu arasında yaşanan ve birbirlerinin yakasına yapışıp, itip kakmaya varan kavgaya duyar duymaz müdahale ettiği öğrenildi.

Hemen yöneticilere talimatlar veren başkan Orman şu ifadeleri kullandı. "Olayı uzatmayın ve kimseye de malzeme vermeyin. Hiçbir yönetici konuşmasın. Ben gelince ikisiyle de görüşeceğim. Huzursuzluk istemiyorum. Geçen sene de bu tip şeyler yaşadık ama hep içimiz de hallettik. Büyütmeye gerek yok."